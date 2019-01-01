李鍾碩SNS分享近況照！其主演tvN《羅曼史是別冊附錄》公開聲音預告影片
韓劇 2019年1月1日 星期二10:01 JiaJia
看了李鍾碩分享的照片…應該是拍攝電視劇時的花絮照吧？《羅曼史是別冊附錄》預計於本月（1月）26日接檔《阿爾罕布拉宮的回憶》首播哦！
演員李鍾碩近期於SNS分享近況照，引發網友關注。
模特兒出身的他完全是衣架子，身材比例有夠好，大長腿吸引視線。
看到李鍾碩伸手、作勢要牽手的模樣，笑容還相當燦爛，應該有不少粉絲被迷倒了吧～
而李鍾碩與李奈映主演的tvN新週末劇《羅曼史是別冊附錄》也於近期公開聲音版預告影片。兩位主演唸著旁白：「就這樣，我們新的篇章開始了，《羅曼史是別冊附錄》，1月26日播出。」文字則寫著：「那天，發生一件很特別的事情。而且，遇見一個很特別的人。」引發劇迷好奇。
另外，《羅曼史是別冊附錄》先前也公開主演雙人預告海報。該部作品以出版社為背景，描述男、女主角一起長大，並隨著時間增長意識到雙方感情的故事。由《火星生活》李政孝導演執導、《需要浪漫》系列和《戀愛的發現》鄭賢貞編劇執筆。
（圖片、影片來源：tvN《羅曼史是別冊附錄》）
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