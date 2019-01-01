李钟硕SNS分享近况照！其主演tvN《罗曼史是别册附录》公开声音预告影片
韩剧 2019年1月1日 星期二10:01 JiaJia
看了李钟硕分享的照片…应该是拍摄电视剧时的花絮照吧？《罗曼史是别册附录》预计於本月（1月）26日接档《阿尔罕布拉宫的回忆》首播哦！
演员李钟硕近期於SNS分享近况照，引发网友关注。
模特儿出身的他完全是衣架子，身材比例有够好，大长腿吸引视线。
看到李钟硕伸手、作势要牵手的模样，笑容还相当灿烂，应该有不少粉丝被迷倒了吧～
而李钟硕与李奈映主演的tvN新周末剧《罗曼史是别册附录》也於近期公开声音版预告影片。两位主演念著旁白：「就这样，我们新的篇章开始了，《罗曼史是别册附录》，1月26日播出。」文字则写著：「那天，发生一件很特别的事情。而且，遇见一个很特别的人。」引发剧迷好奇。
另外，《罗曼史是别册附录》先前也公开主演双人预告海报。该部作品以出版社为背景，描述男、女主角一起长大，并随著时间增长意识到双方感情的故事。由《火星生活》李政孝导演执导、《需要浪漫》系列和《恋爱的发现》郑贤贞编剧执笔。
（图片、影片来源：tvN《罗曼史是别册附录》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻