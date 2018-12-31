大部分的人只記得《我叫金三順》和《祕密花園》…玄彬曾坦言：「我不在乎收視率」

不曉得你們身邊最近有沒有患上「玄彬病」的人？看完《阿爾罕布拉宮的回憶》後覺得很空虛的，可以去看看2011年的節目採訪！玄彬甚少出現在綜藝節目上，他講述自己的出道故事，以及從爆紅、沉寂並再創巔峰的心路歷程，很值得一看…
2011年，拍攝完SBS電視劇《祕密花園》的玄彬，當時獲得巨大人氣。入伍之前，除了忙於宣傳兩部主演電影《晚秋》、《愛，不愛》以外，還出演tvN綜藝節目《現場脫口秀Taxi》（玄彬出演的部分一共有3集），創下該節目的最高收視率。甚少出現在綜藝節目上的他，引起許多關心。
其實從《我叫金三順》到《祕密花園》，玄彬在這中間還主演了三部電視劇（《雪之女王》、《他們的世界》、《朋友，我們的傳說》）和一部電影（《我很幸福》）。雖然成績不如預期，但他當時表示：「覺得就是因為有這些，所以才會有現在的『祖沅』。」玄彬還說，比起《祕密花園》，其實「人氣」在《三順》的時候就感受到了，甚至《三順》更有人氣。但他覺得人氣和名譽都只是瞬間的，只要再出現更火紅的作品，這些一瞬間都會消失不見，他都曉得。雖然作為主演，但他其實不在乎收視率，只想要享受當下。
玄彬還在節目中說到自己最初的夢想是當個警察，很偶然的接觸到「演技」的領域，才開始了演員之路。當時父母親是相當反對的，甚至棍子都出動了，也沒能打消想做演員的心。於是，父親跟他約定，若是他考上中央大學戲劇系，那就妥協。玄彬終於成為他夢寐以求的演員，並且以首部主演作品《我叫金三順》獲得當年（2005年）的「MBC演技大賞」之「男子最優秀演技賞」。他的獲獎感言也提到父母親，自己曾讓他們很辛苦、很心疼，終於可以讓他們稍稍微笑了。
在玄彬小時候，媽媽還讓他學了游泳、鋼琴和書法等。他也分享了自己愛玩、不想學習時耍的小花招，讓人看了覺得相當可愛。玄彬也坦言，其實事後發現這些都是對他特別有用的。雖然他曾經逃避游泳，但以後他自己有小孩，也想讓小孩去學呢！
關於兵役，玄彬是自願以海軍陸戰隊入伍的，所以在拍攝電視劇的同時，他也偷偷準備了體能測驗和考試，都以相當優良的成績通過，還曾一度造成話題。
在整段節目中，玄彬展現了親和力，向寒冷的冬天做著自願服務的義警打招呼，和MC們的互動也很有趣，不時透露著幽默感。謙虛的他，只要聽到誇獎他的話，就會相當害羞。玄彬講話的聲調雖然溫柔，卻又思緒清晰、有條有理，讓人忍不住感嘆：「真的是外貌和氣質兼具！」
雖然是將近7年前的節目，但小編覺得玄彬還是給人那種「初衷不變」的感覺。只要看了他近年宣傳主演電影時的採訪，就會知道他依然相當客氣，認真對待每一次的工作。忘記是哪一段採訪，玄彬表示：「觀眾們也都是付出時間和金錢來到電影院的，當然不能讓他們失望。」
熱愛演技、認真完成每一次工作的玄彬，在《阿爾罕布拉宮的回憶》裡飾演「劉鎮宇」，這或許會成為他另外一個人生角色。劇中的他是一位有錢的代表，外表看似冷酷、不羈，內心卻曾受過背叛、傷害，有著許多情緒的轉變。作品還穿插了帥氣的動作和武打戲，平時就有在運動，近期出演的電影也多有武打的戲份，這都是一點、一滴所累積出來的。
不只如此，玄彬連歌聲都很好聽！他曾為《祕密花園》獻唱OST《那個男人》，力求完美的他還多次錄音，就為了呈現出最好的歌曲。是時候再去回味一次《祕密花園》了～
（圖片來源：各大電視劇劇照、SecretGardenOSTVEVO＠YouTube）
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