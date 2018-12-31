大部分的人只记得《我叫金三顺》和《秘密花园》…玄彬曾坦言：「我不在乎收视率」

不晓得你们身边最近有没有患上「玄彬病」的人？看完《阿尔罕布拉宫的回忆》后觉得很空虚的，可以去看看2011年的节目采访！玄彬甚少出现在综艺节目上，他讲述自己的出道故事，以及从爆红、沉寂并再创巅峰的心路历程，很值得一看…
2011年，拍摄完SBS电视剧《秘密花园》的玄彬，当时获得巨大人气。入伍之前，除了忙於宣传两部主演电影《晚秋》、《爱，不爱》以外，还出演tvN综艺节目《现场脱口秀Taxi》（玄彬出演的部分一共有3集），创下该节目的最高收视率。甚少出现在综艺节目上的他，引起许多关心。
其实从《我叫金三顺》到《秘密花园》，玄彬在这中间还主演了三部电视剧（《雪之女王》、《他们的世界》、《朋友，我们的传说》）和一部电影（《我很幸福》）。虽然成绩不如预期，但他当时表示：「觉得就是因为有这些，所以才会有现在的『祖沅』。」玄彬还说，比起《秘密花园》，其实「人气」在《三顺》的时候就感受到了，甚至《三顺》更有人气。但他觉得人气和名誉都只是瞬间的，只要再出现更火红的作品，这些一瞬间都会消失不见，他都晓得。虽然作为主演，但他其实不在乎收视率，只想要享受当下。
玄彬还在节目中说到自己最初的梦想是当个警察，很偶然的接触到「演技」的领域，才开始了演员之路。当时父母亲是相当反对的，甚至棍子都出动了，也没能打消想做演员的心。於是，父亲跟他约定，若是他考上中央大学戏剧系，那就妥协。玄彬终於成为他梦寐以求的演员，并且以首部主演作品《我叫金三顺》获得当年（2005年）的「MBC演技大赏」之「男子最优秀演技赏」。他的获奖感言也提到父母亲，自己曾让他们很辛苦、很心疼，终於可以让他们稍稍微笑了。
在玄彬小时候，妈妈还让他学了游泳、钢琴和书法等。他也分享了自己爱玩、不想学习时耍的小花招，让人看了觉得相当可爱。玄彬也坦言，其实事后发现这些都是对他特别有用的。虽然他曾经逃避游泳，但以后他自己有小孩，也想让小孩去学呢！
关於兵役，玄彬是自愿以海军陆战队入伍的，所以在拍摄电视剧的同时，他也偷偷准备了体能测验和考试，都以相当优良的成绩通过，还曾一度造成话题。
在整段节目中，玄彬展现了亲和力，向寒冷的冬天做著自愿服务的义警打招呼，和MC们的互动也很有趣，不时透露著幽默感。谦虚的他，只要听到夸奖他的话，就会相当害羞。玄彬讲话的声调虽然温柔，却又思绪清晰、有条有理，让人忍不住感叹：「真的是外貌和气质兼具！」
虽然是将近7年前的节目，但小编觉得玄彬还是给人那种「初衷不变」的感觉。只要看了他近年宣传主演电影时的采访，就会知道他依然相当客气，认真对待每一次的工作。忘记是哪一段采访，玄彬表示：「观众们也都是付出时间和金钱来到电影院的，当然不能让他们失望。」
热爱演技、认真完成每一次工作的玄彬，在《阿尔罕布拉宫的回忆》里饰演「刘镇宇」，这或许会成为他另外一个人生角色。剧中的他是一位有钱的代表，外表看似冷酷、不羁，内心却曾受过背叛、伤害，有著许多情绪的转变。作品还穿插了帅气的动作和武打戏，平时就有在运动，近期出演的电影也多有武打的戏份，这都是一点、一滴所累积出来的。
不只如此，玄彬连歌声都很好听！他曾为《秘密花园》献唱OST《那个男人》，力求完美的他还多次录音，就为了呈现出最好的歌曲。是时候再去回味一次《秘密花园》了～
（图片来源：各大电视剧剧照、SecretGardenOSTVEVO＠YouTube）
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