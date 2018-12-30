YG真有錢！BLACKPINK走紅毯時的天價服裝了解一下？ 網民：穿了一輛車在身上

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作為今年最為活躍的女團之一，BLACKPINK受邀出席了2018 SBS歌謠大戰，她們精彩的演出自不用說，光是那幾套添加服裝也很有看頭，小編只想說：YG真有錢！

4名成員的亮相讓人眼前一亮，雖然穿著不同的衣服，但都有黑色元素在其中。 ROSÉ是連衣裙搭配黑色皮胸衣，Jennie一身蕾絲長裙，外搭的皮胸衣貌似和ROSÉ是同一系列。 Jisoo則是紅色長裙搭配黑色皮腰帶，Lisa穿了一件款式時髦的皮夾克，4人演繹出了不同的味道。



作為YG娛樂的小公主，老闆十分捨得在BLACKPINK身上花錢，這次更是讓4人穿上了天價服裝。 看到數位後面的零了嗎？ 都是上百萬圓（韓幣，下同~）



BLACKPINK所穿的是奢侈品牌Alexander McQueen2019年春夏新品，ROSÉ的連衣裙和胸衣售價分別為444萬和376萬。



Jennie的上衣+裙子共計487萬，加上皮胸衣共花費759萬。



Jisoo的長裙加上皮帶更是逼近千萬，992萬的天價讓人咋舌。



Lisa的裙子和皮衣最貴，高達1229萬，也就是說4人的服裝費就花了3800萬，還不算鞋子和飾品，相當於一輛中大型小汽車的價格了~(現代PALISADE2019款的售價為3475-4408萬)。 難怪有網民評論：「這是把一輛車穿在了身上啊」~



「圖：TD、PANN」

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