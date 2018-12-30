YG真有钱！BLACKPINK走红毯时的天价服装了解一下？ 网民：穿了一辆车在身上

作为今年最为活跃的女团之一，BLACKPINK受邀出席了2018 SBS歌谣大战，她们精彩的演出自不用说，光是那几套添加服装也很有看头，小编只想说：YG真有钱！
4名成员的亮相让人眼前一亮，虽然穿著不同的衣服，但都有黑色元素在其中。 ROSÉ是连衣裙搭配黑色皮胸衣，Jennie一身蕾丝长裙，外搭的皮胸衣貌似和ROSÉ是同一系列。 Jisoo则是红色长裙搭配黑色皮腰带，Lisa穿了一件款式时髦的皮夹克，4人演绎出了不同的味道。
作为YG娱乐的小公主，老板十分舍得在BLACKPINK身上花钱，这次更是让4人穿上了天价服装。 看到数位后面的零了吗？ 都是上百万圆（韩币，下同~）
BLACKPINK所穿的是奢侈品牌Alexander McQueen2019年春夏新品，ROSÉ的连衣裙和胸衣售价分别为444万和376万。
Jennie的上衣+裙子共计487万，加上皮胸衣共花费759万。
Jisoo的长裙加上皮带更是逼近千万，992万的天价让人咋舌。
Lisa的裙子和皮衣最贵，高达1229万，也就是说4人的服装费就花了3800万，还不算鞋子和饰品，相当於一辆中大型小汽车的价格了~(现代PALISADE2019款的售价为3475-4408万)。 难怪有网民评论：「这是把一辆车穿在了身上啊」~
「图：TD、PANN」
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