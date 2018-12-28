[推薦]《惡鄰布局》馬東石上演即刻救援 邪不勝正
電影 2018年12月28日 星期五10:36 Erin
《惡鄰布局》無疑地為馬東石的正義角色形象再度加分，這次他化身高中老師，孤軍奮鬥救出女學生逃離魔爪，喜愛馬東石用鐵拳懲奸除惡的觀眾可別錯過。
《惡鄰布局》劇情描述拳擊好手基哲（馬東石飾）因故來到郊區高中擔任老師兼訓導主任，其中有一位學生宥貞（金賽綸飾）因自己的好友失蹤多日而擔心著，求助無門之下自行展開調查，卻一步步踏入險境，基哲使出渾身解數對抗著惡勢力，也讓這群惡鄰無所遁形。
馬東石2018年共推出了五部電影作品，除了《與神同行2》以外，幾乎都大展拳腳，帶給觀眾馬東石式的痛快感受，已然是正義的象徵，本次也不例外，從一開始的聚會中他就為自己的拳擊學生們所受到的委屈表達不滿，接著到了學校更是想要善盡教師的義務，他也才漸漸地發現為何這個區域的人們是如此冷漠。
劇中的馬東石雖然是拳擊高手，不過導演也沒有將他神化，依舊在打鬥中時常掛彩，不過看到學生有難絕對奮不顧身向前衝，雖然想協助宥貞但卻一直得不到助力而孤軍奮鬥著。在劇情後段當他身受重傷並急著將幾乎昏迷的金賽綸送到醫院，而此刻另一頭候選人卻是只關心選情，只享受當選的喜悅與選後的權力，形成相當強烈的對比。劇中的反派李相燁表現也相當出色，滿口謊言跪地求饒的樣子令人憎恨。
由馬東石再度對抗惡勢力的《惡鄰布局》將於12月28日正式在台上映。
圖片/影片：車庫娛樂
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