[推荐]《恶邻布局》马东石上演即刻救援 邪不胜正
电影 2018年12月28日 星期五10:36 Erin
《恶邻布局》无疑地为马东石的正义角色形象再度加分，这次他化身高中老师，孤军奋斗救出女学生逃离魔爪，喜爱马东石用铁拳惩奸除恶的观众可别错过。
《恶邻布局》剧情描述拳击好手基哲（马东石饰）因故来到郊区高中担任老师兼训导主任，其中有一位学生宥贞（金赛纶饰）因自己的好友失踪多日而担心著，求助无门之下自行展开调查，却一步步踏入险境，基哲使出浑身解数对抗著恶势力，也让这群恶邻无所遁形。
马东石2018年共推出了五部电影作品，除了《与神同行2》以外，几乎都大展拳脚，带给观众马东石式的痛快感受，已然是正义的象徵，本次也不例外，从一开始的聚会中他就为自己的拳击学生们所受到的委屈表达不满，接著到了学校更是想要善尽教师的义务，他也才渐渐地发现为何这个区域的人们是如此冷漠。
剧中的马东石虽然是拳击高手，不过导演也没有将他神化，依旧在打斗中时常挂彩，不过看到学生有难绝对奋不顾身向前冲，虽然想协助宥贞但却一直得不到助力而孤军奋斗著。在剧情后段当他身受重伤并急著将几乎昏迷的金赛纶送到医院，而此刻另一头候选人却是只关心选情，只享受当选的喜悦与选后的权力，形成相当强烈的对比。剧中的反派李相烨表现也相当出色，满口谎言跪地求饶的样子令人憎恨。
由马东石再度对抗恶势力的《恶邻布局》将於12月28日正式在台上映。
图片/影片：车库娱乐
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