「五人 Red Velvet」的第一支作品〈Ice Cream Cake〉MV 破億啦！
KPOP 2018年12月28日 星期五08:11 施乃琪
"Ice Cream Cake" 對 Red Velvet 和粉絲而言都是一首有著關鍵意義的歌曲，雖然現在是冬天，但重溫這首歌還是讓人心情大好！
在昨晚（27 日）八點左右，Red Velvet 的 “Ice Cream Cake” 官方 MV 觀看次數跨越了一億大關，距離發行已經過了三年九個月。
“Ice Cream Cake” 收錄在 Red Velvet 的首張迷你專輯中，也是 Year 加入成為新老么後首部亮相的作品，粉嫩明朗的風格和強烈節奏、獨特的編舞構成 Red Velvet 早期的代表性風格，在 MV 和打歌期選擇鮮豔短版上衣搭網球裙的造型更掀起一陣風潮。“Ice Cream Cake” 也讓 Red Velvet 首組在音樂節目得到冠軍，最後一口氣抱回了六座獎盃。
另一方面，目前 Red Velvet 以 “Bad Boy” 為首，總共有 “Russian Roulette”、”Peek-A-Boo”、”Dumb Dumb”、“Red Flavor” 和 “Ice Cream Cake” 共六支破億 MV，顯示出她們無論嘗試什麼風格都頗受歡迎，最後當然要來重溫 “Ice Cream Cake” 啦！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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留言/評論
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最喜歡Red Velvet這首MV了💚💕👍
1小時前