「五人 Red Velvet」的第一支作品〈Ice Cream Cake〉MV 破亿啦！
KPOP 2018年12月28日 星期五08:11 施乃琪
"Ice Cream Cake" 对 Red Velvet 和粉丝而言都是一首有著关键意义的歌曲，虽然现在是冬天，但重温这首歌还是让人心情大好！
在昨晚（27 日）八点左右，Red Velvet 的 “Ice Cream Cake” 官方 MV 观看次数跨越了一亿大关，距离发行已经过了三年九个月。
“Ice Cream Cake” 收录在 Red Velvet 的首张迷你专辑中，也是 Year 加入成为新老么后首部亮相的作品，粉嫩明朗的风格和强烈节奏、独特的编舞构成 Red Velvet 早期的代表性风格，在 MV 和打歌期选择鲜艳短版上衣搭网球裙的造型更掀起一阵风潮。“Ice Cream Cake” 也让 Red Velvet 首组在音乐节目得到冠军，最后一口气抱回了六座奖杯。
另一方面，目前 Red Velvet 以 “Bad Boy” 为首，总共有 “Russian Roulette”、”Peek-A-Boo”、”Dumb Dumb”、“Red Flavor” 和 “Ice Cream Cake” 共六支破亿 MV，显示出她们无论尝试什么风格都颇受欢迎，最后当然要来重温 “Ice Cream Cake” 啦！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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留言/评论
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最喜歡Red Velvet這首MV了💚💕👍
1小时前