INFINITE、Lovelyz 經紀公司 Woollim 也向惡意網友宣戰！「無協商空間、將採取強烈法律手段」
明星 2018年12月27日 星期四15:55 施乃琪
旗下擁有 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 等歌手的 Woollim Entertainment 成立已超過 15 年，最近也對益發猖獗的網路攻擊事件作出了回應！
Woollim Entertainment 在昨天（26 日）發出官方聲明，首先向支持 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 與 Joo 的粉絲表達謝意，接著便表示：「最近在網路或真實事件中，持續發生針對旗下藝人的人身攻擊、散佈惡意謠言⋯⋯等等嚴重毀損藝人名譽的違法行為，並造成藝人在精神和物質層面的嚴重傷害，已經達到讓本公司無法繼續默許的程度。」
因此 Woollim Entertainment 將針對上述行為採取民、刑法律手段來處理，無論是對書寫貨散佈這類貼文的人都不會寬貸，「在此再次告知，本公司沒有任何協商空間，會採取強烈的法律手段。」
最後 Woollim Entertainment 也重申繼續監看網路言論、搜集證據以保護旗下藝人的決心，喜歡 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 的話不妨也幫忙出一份力！
（照片來源：Woollim Entertainment）
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