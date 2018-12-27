《2018 KBS歌谣大祝祭》节目单泄露！BTS防弹少年团将带来7人7色solo舞台 《2018 SBS歌谣大战》出了名的「摄像机雷达」TWICE多贤，这次连头顶的镜头都找到了！ 【旅游资讯】2018韩国各地安全指数出炉！ 自杀人数高居OECD平均值2倍&首尔钟路「全国最危险」 INFINITE、Lovelyz 经纪公司 Woollim 也向恶意网友宣战！「无协商空间、将采取强烈法律手段」 Wanna One解散演唱会四场门票全席售罄！黄牛在网路上疯炒，竟喊价2000万韩元！ Wanna One金在奂当选「最想一起共度新年的偶像」第一名 展现超强义气！金英光将担任一起工作10年以上经纪人的婚礼主持人，还负担了婚礼全部费用！ 东方神起完美兼顾韩、日活动 在 Oricon 再创海外歌手新纪录 Sandara 去听前师姐 Gummy 演唱会 可爱身高差重出江湖！ BTOB陆星材担任李昌燮一日经纪人！整场戏超多，让粉丝表示：「这个经纪人比艺人还抢镜啊」 《2018 SBS歌谣大战》TWICE Mina身体不适也硬撑著出场！志效小队忧心忡忡 Red Velvet比画技，涩琪「吐槽」Irene：画的像是来偷东西的圣诞爷爷 请夏释出华丽概念照 再度和黑眼必胜合作主打歌！ 感人！SHINee 大哥 line 钟铉＆温流 并肩征服 Gaon 单周榜榜首 准备迎接 Apink 的无限可能性 新专辑〈PERCENT〉曲目表曝光！ 新年新期待 iKON 敲定 1 月初推出改版专辑！ 全能女神金秘书朴敏英海外首演送惊喜 1/5抢票中 BIGBANG胜利调侃GD入伍后性格变「谦虚」了，谁知哥哥一句话就反杀 IU Band吉他手吐槽IU把他的吉他抢走！生无可恋的表情让IU回覆：「你还真的很生气啊...」 《SBS歌谣大战》女团成员翻唱《花路》惹怒粉丝：「本尊BIGBANG都还没唱过！ 」 终於揭开神秘面纱！李奈映、李钟硕主演tvN《罗曼史是别册附录》公开预告海报 EXO《歌谣大战》演唱《12月的奇迹》 动人经典时隔五年再上热搜 BLACKPINK Jisoo基因也太好！ 哥哥姐姐都超美，娇艳少女脸竟是2宝妈？！ Kakao Friends的Apeach要向东京的粉丝Say Hello啦～♥ 全乱了！妈妈爆料宋旻浩有出生秘密，WINNER要重写队内「族谱」了XD 粉丝尖叫声就是力量，祝贺表演中的圣圭开心偷笑好几次 这小朋友玩得很开心呢！陆星材红毯上「戏耍」哥哥们XD 粉丝以「伯贤夫人」之名点外卖，老板留言超懂爱豆饭心理！网民：你家外卖将被各位夫人XD 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-刑警仍跑第一，仙女圆满落幕 史上首例「水族馆应援」！ 为防弹少年团BTS V庆生，中饭包下整座COEX水族馆

旗下拥有 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 等歌手的 Woollim Entertainment 成立已超过 15 年，最近也对益发猖獗的网路攻击事件作出了回应！

Woollim Entertainment 在昨天（26 日）发出官方声明，首先向支持 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 与 Joo 的粉丝表达谢意，接著便表示：「最近在网路或真实事件中，持续发生针对旗下艺人的人身攻击、散布恶意谣言⋯⋯等等严重毁损艺人名誉的违法行为，并造成艺人在精神和物质层面的严重伤害，已经达到让本公司无法继续默许的程度。」

因此 Woollim Entertainment 将针对上述行为采取民、刑法律手段来处理，无论是对书写货散布这类贴文的人都不会宽贷，「在此再次告知，本公司没有任何协商空间，会采取强烈的法律手段。」

最后 Woollim Entertainment 也重申继续监看网路言论、搜集证据以保护旗下艺人的决心，喜欢 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 的话不妨也帮忙出一份力！



（照片来源：Woollim Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻