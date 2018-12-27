INFINITE、Lovelyz 经纪公司 Woollim 也向恶意网友宣战！「无协商空间、将采取强烈法律手段」
明星 2018年12月27日 星期四15:55 施乃琪
旗下拥有 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 等歌手的 Woollim Entertainment 成立已超过 15 年，最近也对益发猖獗的网路攻击事件作出了回应！
Woollim Entertainment 在昨天（26 日）发出官方声明，首先向支持 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 与 Joo 的粉丝表达谢意，接著便表示：「最近在网路或真实事件中，持续发生针对旗下艺人的人身攻击、散布恶意谣言⋯⋯等等严重毁损艺人名誉的违法行为，并造成艺人在精神和物质层面的严重伤害，已经达到让本公司无法继续默许的程度。」
因此 Woollim Entertainment 将针对上述行为采取民、刑法律手段来处理，无论是对书写货散布这类贴文的人都不会宽贷，「在此再次告知，本公司没有任何协商空间，会采取强烈的法律手段。」
最后 Woollim Entertainment 也重申继续监看网路言论、搜集证据以保护旗下艺人的决心，喜欢 INFINITE、Lovelyz、Golden Child 和 Joo 的话不妨也帮忙出一份力！
（照片来源：Woollim Entertainment）
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