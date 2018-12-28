夢幻組合！六女團成員今晚在《KBS 歌謠大祭典》重現 miss A 經典

年末頒獎典少不了向前輩致敬的表演，Red Velvet、Oh My Girl、TWICE、GFRIEND、Lovelyz 和 MOMOLAND 都各自派出成員即將在今晚帶來特別合作！
《KBS 歌謠大祭典》將在 28 日晚間直播，而 Joy、祉呼、子瑜、Sowon、美珠和妍雨六人將組成特別組合，重現 miss A 的經典歌曲 “Hush”。
2013 年發行的 “Hush” 運用布幔和單槓創造令人印象深刻的霸氣表演，當年在接近年底回歸的 miss A 也登上了《KBS 歌謠大祭典》帶來表演掀起熱烈迴響。如今雖然 miss A 已經解散，幸好還能再度在頒獎典禮上看見這首經典歌曲。
由 EXO 燦烈、防彈少年團 Jin 和 TWICE 多賢主持的《KBS 歌謠大祭典》將於韓國時間八點半在汝矣島 KBS Hall 登場，包括防彈少年團、EXO、Red Velvet、SEVENTEEN、Apink、GFRIEND、BTOB、黃致列、善美、Norazo、Oh My Girl、NU’EST W、VIXX、AOA、GOT7、Monsta X、龍俊亨、NCT 127、10cm、Roy Kim、Lovelyz、TWICE、Wanna One、宇宙少女、The Boyz、MOMOLAND⋯⋯等團都會出席，屆時一定要鎖定 KBS 2TV 的直播！