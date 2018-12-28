梦幻组合！六女团成员今晚在《KBS 歌谣大祭典》重现 miss A 经典

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年末颁奖典少不了向前辈致敬的表演，Red Velvet、Oh My Girl、TWICE、GFRIEND、Lovelyz 和 MOMOLAND 都各自派出成员即将在今晚带来特别合作！

《KBS 歌谣大祭典》将在 28 日晚间直播，而 Joy、祉呼、子瑜、Sowon、美珠和妍雨六人将组成特别组合，重现 miss A 的经典歌曲 “Hush”。

2013 年发行的 “Hush” 运用布幔和单杠创造令人印象深刻的霸气表演，当年在接近年底回归的 miss A 也登上了《KBS 歌谣大祭典》带来表演掀起热烈回响。如今虽然 miss A 已经解散，幸好还能再度在颁奖典礼上看见这首经典歌曲。



由 EXO 灿烈、防弹少年团 Jin 和 TWICE 多贤主持的《KBS 歌谣大祭典》将於韩国时间八点半在汝矣岛 KBS Hall 登场，包括防弹少年团、EXO、Red Velvet、SEVENTEEN、Apink、GFRIEND、BTOB、黄致列、善美、Norazo、Oh My Girl、NU’EST W、VIXX、AOA、GOT7、Monsta X、龙俊亨、NCT 127、10cm、Roy Kim、Lovelyz、TWICE、Wanna One、宇宙少女、The Boyz、MOMOLAND⋯⋯等团都会出席，届时一定要锁定 KBS 2TV 的直播！





（照片与影片来源：rubikq83rd、）

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