孔曉振不喜歡《鎖命危機》？ “這角色不是非我不可”
電影 2018年12月26日 星期三10:35 Erin
演員孔曉振最新驚悚電影作品《鎖命危機》即將於1月18日在台上映，雖然她的出道電影《女高怪談2》就是恐怖片，也曾在電視劇《主君的太陽》中也飾演擁有陰陽眼的女主角，但孔曉振卻說自己是不太喜歡恐怖片的演員。
《鎖命危機》描述一名獨居女子京敏（孔曉振飾）總在家中發現有陌生人入侵的痕跡，後來甚至在住處發生殺人事件，讓恐怖感受開始襲來。孔曉振在片中也成功表達了獨居女子心理上的不安以及極度恐懼。
孔曉振坦言在收到《鎖命危機》的提案時曾千方百計找出婉拒的理由，因為當她看過劇本後認為這角色並不吸引她，而且她認為有很多女演員都應該能夠勝任，她憶起當時說：“導演其實並沒有糾纏我或是試著說服我接演。”站在孔曉振的立場可能覺得這個角色滿平凡的，對自己來說不能算是一種挑戰。
但最終孔曉振接演的原因為何？人家說作品能遇見它的演員全都是命中注定，當時孔曉振希望找一部能夠更突顯自己的作品，“之前的作品《消失的女人》與《單身騎士》感覺起來相較之下是比較不太消耗體力的柔性作品。”而且兩部前作品也分別與演技相當優越的嚴智苑與李炳憲合作，相對的自己本身比較不會感受到責任感與壓力。但以《鎖命危機》來說，獨挑大樑的孔曉振絕對是不可掉以輕心的一部作品。
《鎖命危機》將於2019年1月18日正式在台灣上映，歡迎喜愛驚悚片的觀眾們一同來試膽！
照片/影片：采昌國際多媒體
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞