孔晓振不喜欢《锁命危机》？ “这角色不是非我不可”
电影 2018年12月26日 星期三10:35 Erin
演员孔晓振最新惊悚电影作品《锁命危机》即将於1月18日在台上映，虽然她的出道电影《女高怪谈2》就是恐怖片，也曾在电视剧《主君的太阳》中也饰演拥有阴阳眼的女主角，但孔晓振却说自己是不太喜欢恐怖片的演员。
《锁命危机》描述一名独居女子京敏（孔晓振饰）总在家中发现有陌生人入侵的痕迹，后来甚至在住处发生杀人事件，让恐怖感受开始袭来。孔晓振在片中也成功表达了独居女子心理上的不安以及极度恐惧。
孔晓振坦言在收到《锁命危机》的提案时曾千方百计找出婉拒的理由，因为当她看过剧本后认为这角色并不吸引她，而且她认为有很多女演员都应该能够胜任，她忆起当时说：“导演其实并没有纠缠我或是试著说服我接演。”站在孔晓振的立场可能觉得这个角色满平凡的，对自己来说不能算是一种挑战。
但最终孔晓振接演的原因为何？人家说作品能遇见它的演员全都是命中注定，当时孔晓振希望找一部能够更突显自己的作品，“之前的作品《消失的女人》与《单身骑士》感觉起来相较之下是比较不太消耗体力的柔性作品。”而且两部前作品也分别与演技相当优越的严智苑与李炳宪合作，相对的自己本身比较不会感受到责任感与压力。但以《锁命危机》来说，独挑大梁的孔晓振绝对是不可掉以轻心的一部作品。
《锁命危机》将於2019年1月18日正式在台湾上映，欢迎喜爱惊悚片的观众们一同来试胆！
照片/影片：采昌国际多媒体
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