《惡鄰布局》馬東石已被定型正義魔人？想當警察電影中圓夢

2018年一共推出5部電影作品的馬東石，從《冠軍大叔》《與神同行2》《鬼神拍檔》《非賣品》，到即將在12月28日在台上映的《惡鄰布局》，觀眾們總是對他用拳頭打倒壞人的劇情相當喜愛，不過為何馬東石總是接拍同類型的電影呢？
除了《與神同行2》中的角色沒有讓馬東石發揮巨石強森般的強力拳頭，其餘電影中的他幾乎都離不開懲奸除惡的劇情，難道馬東石不怕被定型？他說：“我在作品中大多飾演對抗壞人的角色，觀眾可能會感到有點膩，但我仍對這樣的角色深感共鳴，所以才會自然而然地選擇痛毆壞蛋的作品來演出吧！”他更透露自己小時候夢想成為警察，所以也就很喜歡這種充滿正義感的角色。
一年五部作品與觀眾見面，馬東石也被定義為多產的演員，不過他說自己並非票房保證，更謙虛地說自己演技不好，只是他也像其他演員一樣很努力詮釋自己的角色。“其實我也是一年拍攝3部電影，只是最近正好都接連上映，所以讓大家覺得作品很多吧！”馬東石說。
《惡鄰布局》描述一位被調職到偏遠地區擔任老師的基哲（馬東石飾），很努力想融入大家卻發現這地區的人似乎都隱藏著一些秘密，學校裡其中一位女學生宥貞（金賽綸飾）努力找尋著失蹤的好友，卻幾乎沒有人幫助她，在她不放棄持續搜尋好友的過程中，卻讓自己也一步步陷入險境。馬東石該如何營救金賽綸並揭開整個社區的謎團呢？《惡鄰布局》將於12月28日正式在台上映。
照片/影片：車庫娛樂
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