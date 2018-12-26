《恶邻布局》马东石已被定型正义魔人？想当警察电影中圆梦

2018年一共推出5部电影作品的马东石，从《冠军大叔》《与神同行2》《鬼神拍档》《非卖品》，到即将在12月28日在台上映的《恶邻布局》，观众们总是对他用拳头打倒坏人的剧情相当喜爱，不过为何马东石总是接拍同类型的电影呢？
除了《与神同行2》中的角色没有让马东石发挥巨石强森般的强力拳头，其余电影中的他几乎都离不开惩奸除恶的剧情，难道马东石不怕被定型？他说：“我在作品中大多饰演对抗坏人的角色，观众可能会感到有点腻，但我仍对这样的角色深感共鸣，所以才会自然而然地选择痛殴坏蛋的作品来演出吧！”他更透露自己小时候梦想成为警察，所以也就很喜欢这种充满正义感的角色。
一年五部作品与观众见面，马东石也被定义为多产的演员，不过他说自己并非票房保证，更谦虚地说自己演技不好，只是他也像其他演员一样很努力诠释自己的角色。“其实我也是一年拍摄3部电影，只是最近正好都接连上映，所以让大家觉得作品很多吧！”马东石说。
《恶邻布局》描述一位被调职到偏远地区担任老师的基哲（马东石饰），很努力想融入大家却发现这地区的人似乎都隐藏著一些秘密，学校里其中一位女学生宥贞（金赛纶饰）努力找寻著失踪的好友，却几乎没有人帮助她，在她不放弃持续搜寻好友的过程中，却让自己也一步步陷入险境。马东石该如何营救金赛纶并揭开整个社区的谜团呢？《恶邻布局》将於12月28日正式在台上映。
照片/影片：车库娱乐
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