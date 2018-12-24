刺激戀愛細胞！tvN《觸及真心》公開官方海報 李棟旭、劉寅娜甜蜜對視
韓劇 2018年12月24日 星期一11:44 JiaJia
終於越來越有實感了！從近期的劇本閱讀、昨天的15秒預告影片，再到今天（24日）的預告海報，由李棟旭、劉寅娜二次合作的tvN電視劇《觸及真心》，真的讓人好期待！
繼2016年《孤單又燦爛的神-鬼怪》後，李棟旭、劉寅娜二次合作，將一起主演預計於明年（2019年）上半年、接檔《男朋友》（主演：宋慧喬、朴寶劍）作為水木劇（週三、四）播出的《觸及真心》。
《觸及真心》改編自網路小說，描述頂級女演員「吳真心」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。
劇組於近期公開劇本閱讀現場，只是幾段台詞都可以看出兩位主演幻想般的默契。加上眾多實力派演員加盟該部作品，引發廣大關注和期待。
在聖誕節前夕，劇組也特別公開15秒概念預告。一起裝飾著聖誕樹、不經意的觸及彼此的手，然後相視一笑...甜蜜又曖昧的感覺在空氣中流竄，真的等不及電視劇首播啦！
而在今日（24日）公開的預告海報中，同樣相當刺激戀愛細胞，心動指數破表。
（圖片、影片來源：tvN《觸及真心》、《鬼怪》）
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