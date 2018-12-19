只是閱讀劇本就感受到甜蜜蜜的氣氛！李棟旭、劉寅娜默契大爆發 tvN《觸及真心》劇組歡樂又融洽

現場真的笑聲不斷！劉寅娜展現「醉酒演技」，看到這樣的劉寅娜，李棟旭也即興發揮，默契100分啊！ #tvN在2019年的首部水木劇 #文章裡有出演角色們的介紹哦
預計接檔《男朋友》（主演：宋慧喬、朴寶劍）、於明年（2019年）播出的tvN新水木劇（週三、四）《觸及真心》，改編自網路小說，描述頂級女演員「吳真心」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。
在劇本閱讀現場，可以看到演員們一一有朝氣的向大家問好，氣氛繼融洽又歡樂。繼《鬼怪》後二次合作，男主角李棟旭表示：「為了明年可以給tvN強烈的一擊，我會努力的！」而女主角劉寅娜則說：「一起製作出幸福的作品吧～」
大家一一對台詞，笑聲不斷。除了男、女主角的超好感組合外，有個性的配角們也是看點之一。只是對台詞就覺得如此速配，也讓人相當期待電視劇正式播出！最後，不妨來看看角色們的簡單介紹：
▲李棟旭飾演完美主義律師「權正祿」，是律師事務所中勝率百分之百的律師。
▲劉寅娜飾演出道15年的演員「吳允書／吳真心」，她突然出現在權正祿執業的律師事務所中。
▲申東旭飾演暖男檢察官「金世元」，是權正祿的大學同窗、現任室友。
▲吳正世飾演事務所的老闆「連俊奎」，是吳允書的隱性熱血粉絲。
▲沈亨倬飾演「崔允赫」，專門負責離婚訴訟的律師，不只自戀，還是個媽寶。
▲張少妍飾演「楊恩智」，是事務所中老練的秘書，10年來以一擋百。
▲李準赫飾演「連俊錫」，是演員公司的社長，曾發掘過吳允書的伯樂。
▲朴慶惠飾演「段文熙」，是一位小心翼翼又富正義感的律師，特徵是秒速墜入情網。
（圖片、影片來源：tvN《觸及真心》）
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