刺激恋爱细胞！tvN《触及真心》公开官方海报 李栋旭、刘寅娜甜蜜对视
韩剧 2018年12月24日 星期一11:44 JiaJia
终於越来越有实感了！从近期的剧本阅读、昨天的15秒预告影片，再到今天（24日）的预告海报，由李栋旭、刘寅娜二次合作的tvN电视剧《触及真心》，真的让人好期待！
继2016年《孤单又灿烂的神-鬼怪》后，李栋旭、刘寅娜二次合作，将一起主演预计於明年（2019年）上半年、接档《男朋友》（主演：宋慧乔、朴宝剑）作为水木剧（周三、四）播出的《触及真心》。
《触及真心》改编自网路小说，描述顶级女演员「吴真心」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。
剧组於近期公开剧本阅读现场，只是几段台词都可以看出两位主演幻想般的默契。加上众多实力派演员加盟该部作品，引发广大关注和期待。
在圣诞节前夕，剧组也特别公开15秒概念预告。一起装饰著圣诞树、不经意的触及彼此的手，然后相视一笑...甜蜜又暧昧的感觉在空气中流窜，真的等不及电视剧首播啦！
而在今日（24日）公开的预告海报中，同样相当刺激恋爱细胞，心动指数破表。
（图片、影片来源：tvN《触及真心》、《鬼怪》）
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