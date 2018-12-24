2NE1前成員孔旻智：民眾說「2NE1=醜團」連老闆楊賢碩都數次說我長得醜！

2NE1，YG娛樂旗下曾經的第一女團，隨著2016年宣佈解約，成員們也各自宣佈單飛。 不久前成員之一的孔旻智接受了美國Billboard的採訪，自爆作為2NE1活動期間憂鬱症纏身，甚至想過自殺。 而老闆楊賢碩數次說她長得醜，網民們「2NE1=醜團」的批評聲也給她留下了難以治癒的傷痛。
孔旻智在採訪中表示：「我不知道怎麼交朋友，從小就生活在被控制的環境裡，沒學過怎麼和他人交往，沒有一個正常的青春期，也沒嘗試過和朋友們一起玩鬧，生活只剩下各種訓練。」
孔旻智透露2NE1活動期間她經常受到來自外貌的批評，就連老闆楊賢碩都數次說她「真的長得醜」，也因此2NE1因為「另類」的外貌引發了媒體「另類」的關注，而這給當時年紀還小的孔旻智帶去了巨大的精神傷害。 「民眾、網民都說我們不是個漂亮的女團，而是個醜團，我根本不知道該如何去接受這種批評，就當做什麼事情也沒有，努力去忘記，但根本就做不到，那段時間非常痛苦。 」
雖然孔旻智作為2NE1的一員，曾經跟隨團隊站上了歌壇的頂峰，但事業成功的同時也讓她的內心充滿動搖和混亂，「站在舞台上時候大家都愛我，但是一旦下了臺回到酒店，感受到的就只有空虛， 人生就只像舞台一般，根本不知道我的人生該怎樣，沒有時間去學習如何平衡自己的人生。 16、7歲的時候最苦惱，但誰也不知道，我只是一味地逃避他人，沒有人知道其實我獨自在鬥爭，僅自己一個人而已。 」一度陷入憂鬱症的孔旻智最後憑藉信仰戰勝了它。
採訪中記者還提到了2017年因為憂鬱症而自殺的SHINee成員鐘鉉，聽到這裡孔旻智稱：「當時我就想起了自己的過去，我仿佛知道了鐘鉉為什麼會那樣，真的讓我想到得了自己的過去，我懂他想要逃避的原因。 」
最後孔旻智說道：「我想要告訴那些年輕的新偶像團成員們，在愛豆世界裡的成功其實並沒有你作為一個個體生活下去那麼重要。 」
「圖：孔敏智IG」
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