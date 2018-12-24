2NE1前成员孔旻智：民众说「2NE1=丑团」连老板杨贤硕都数次说我长得丑！

2NE1，YG娱乐旗下曾经的第一女团，随著2016年宣布解约，成员们也各自宣布单飞。 不久前成员之一的孔旻智接受了美国Billboard的采访，自爆作为2NE1活动期间忧郁症缠身，甚至想过自杀。 而老板杨贤硕数次说她长得丑，网民们「2NE1=丑团」的批评声也给她留下了难以治愈的伤痛。
孔旻智在采访中表示：「我不知道怎么交朋友，从小就生活在被控制的环境里，没学过怎么和他人交往，没有一个正常的青春期，也没尝试过和朋友们一起玩闹，生活只剩下各种训练。」
孔旻智透露2NE1活动期间她经常受到来自外貌的批评，就连老板杨贤硕都数次说她「真的长得丑」，也因此2NE1因为「另类」的外貌引发了媒体「另类」的关注，而这给当时年纪还小的孔旻智带去了巨大的精神伤害。 「民众、网民都说我们不是个漂亮的女团，而是个丑团，我根本不知道该如何去接受这种批评，就当做什么事情也没有，努力去忘记，但根本就做不到，那段时间非常痛苦。 」
虽然孔旻智作为2NE1的一员，曾经跟随团队站上了歌坛的顶峰，但事业成功的同时也让她的内心充满动摇和混乱，「站在舞台上时候大家都爱我，但是一旦下了台回到酒店，感受到的就只有空虚， 人生就只像舞台一般，根本不知道我的人生该怎样，没有时间去学习如何平衡自己的人生。 16、7岁的时候最苦恼，但谁也不知道，我只是一味地逃避他人，没有人知道其实我独自在斗争，仅自己一个人而已。 」一度陷入忧郁症的孔旻智最后凭藉信仰战胜了它。
采访中记者还提到了2017年因为忧郁症而自杀的SHINee成员钟铉，听到这里孔旻智称：「当时我就想起了自己的过去，我仿佛知道了钟铉为什么会那样，真的让我想到得了自己的过去，我懂他想要逃避的原因。 」
最后孔旻智说道：「我想要告诉那些年轻的新偶像团成员们，在爱豆世界里的成功其实并没有你作为一个个体生活下去那么重要。 」
「图：孔敏智IG」
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