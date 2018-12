BoA出道18年,終於推出官方應援燈啦!網友整理了SM應援燈集合圖並表示:「只有f(x)還沒有」 SEVENTEEN部分粉絲為抵制Pledis合併帳號,拒絕購買2019年曆和刷YouTube! P.O成為廣告界新寵兒,收到15個品牌邀請!相關人士:「臉部的表情多變,可以消化各種風格的廣告!」 BTOB 李旼赫得知父親「債 too」不過一天 迅速代為償還所有債務! Super Junior 晟敏終於有新消息!將回歸音樂劇舞台 《超人回來了》預告:為了擄獲娜恩&建厚的心…EXO燦烈&KAI分別扮成雪人和聖誕樹 更帶來舞蹈和吉他表演! 女團就在眼前性感熱舞?!BTS防彈少年團柾國內心OS:別這樣,我還是個寶寶XD 「10代最具代表性演員」南多凜、金焕熙確定加入JTBC《美麗的世界》,將在劇中飾演兄妹! 《福秀回來了》花絮:跟俞承豪KISS戲後,趙寶兒害羞到不行還被摸摸頭啊~! 朴敏英新劇《她的私生活》可能明年 4 月播出?tvN 回應「尚未確定排程」 《給你看EXO》成員們將進行遊戲對決~KAI還在預告中崩潰跟隊長SUHO說:我不能講!不能播出去啊! 東方神起〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉預告大舉曝光 感性畫報帥氣依舊! 《頂級巨星柳白》預告:金知碩還是搶先李相燁一步!今晚將帶全昭旻回到首爾家中 展開甜蜜約會 偶像必備單品、超萌兔耳帽到河正宇的手上變這樣!網友:誰去救救那隻兔子?XD 大發預感…梁世宗、禹棹煥確定合作JTBC新劇《我的國家》!網友:哪位女主角這麼有福氣和兩位帥哥搭戲? 聖誕節一到就會變身的香蕉牛奶?真的太可愛了~ 《先熱情地打掃吧》花絮:「浪漫小紅傘」變成金裕貞攻擊尹鈞相的「武器」!? 改名如改命?Red Velvet這些歌改了題目之後真的就大火!原題「土味」十足啊XD 太拼! BTS防彈少年團Jimin & J-Hope背部驚現拔火罐痕跡 保護姜丹尼爾、尹智聖的權益 經紀公司正式向惡意網友提告「會出動所有法律手段」 細節見人品啊!看到MC自覺退出,都敬秀伸長胳膊極力要求合影 《肇逃計畫》顏值+演技最強合體 孔曉振、柳俊烈、曹政奭海報畫報公開 「服兵役後顏值又更上一層樓啦♥」池昌旭出演音樂劇與觀眾親切合影~ 懷舊樂團 Jannabi 與樂童音樂家秀賢合作 今日公開特別歌曲〈Made in Christmas〉! 29組歌手+SM、JYP家族特別舞台!「2018 KBS歌謠大祝祭」超豪華完整陣容揭曉 電影《90分鐘末日倒數》觀前看點:空間+視覺+Bromance SM圈錢新招數:專輯小卡單獨出售!網友調侃:「不是清倉大拍賣吧...?」 tvN《男朋友》即將停播一週 下次播出要等明年啦! Instagram公佈「2018 Instagram Awards」獎項!GD-BTS-BLACKPINK-EXO-李鍾碩-金所炫等獲得了什麼獎? 韓劇 阿爾罕布拉宮的回憶알함브라궁전의추억 - 玩命AR,你敢玩嗎?

Super Junior 晟敏終於有新消息!將回歸音樂劇舞台 明星 施乃琪

留言/評論