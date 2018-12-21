Super Junior 晟敏終於有新消息！將回歸音樂劇舞台
明星 2018年12月21日 星期五14:09 施乃琪
自從晟敏不參加 Super Junior 活動已經有一年多了，這段期間除了發行單曲，如今終於也要登上舞台表演啦！
SM Entertainment 在今天（21 日）上午透露，晟敏即將主演音樂劇《三十歲左右》，繼《花樣男子 The Musical》後時隔一年半地重返音樂劇舞台。
晟敏將在《三十歲左右》中詮釋主角「賢植」（音譯，현식）的年輕與中年時期，相當於一人分飾兩角的挑戰讓人十分期待。無論現場唱功或舞蹈實力都很不錯的晟敏，自從 2009 年首度演出音樂劇後就是舞台上的常客，多年來已經參演超過十齣作品。
音樂劇《三十歲左右》將於 12 月 28 日～2019 年 1 月 6 日間在日本東京淺草的 ACT Theater 上演，最近晟敏也經常分享認真練習的照片，對舞台依然充滿熱情！
（照片來源：SM Entertainment、@_liustudio_）
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