Super Junior 晟敏终於有新消息！将回归音乐剧舞台
明星 2018年12月21日 星期五14:09 施乃琪
自从晟敏不参加 Super Junior 活动已经有一年多了，这段期间除了发行单曲，如今终於也要登上舞台表演啦！
SM Entertainment 在今天（21 日）上午透露，晟敏即将主演音乐剧《三十岁左右》，继《花样男子 The Musical》后时隔一年半地重返音乐剧舞台。
晟敏将在《三十岁左右》中诠释主角「贤植」（音译，현식）的年轻与中年时期，相当於一人分饰两角的挑战让人十分期待。无论现场唱功或舞蹈实力都很不错的晟敏，自从 2009 年首度演出音乐剧后就是舞台上的常客，多年来已经参演超过十出作品。
音乐剧《三十岁左右》将於 12 月 28 日～2019 年 1 月 6 日间在日本东京浅草的 ACT Theater 上演，最近晟敏也经常分享认真练习的照片，对舞台依然充满热情！
（照片来源：SM Entertainment、@_liustudio_）
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