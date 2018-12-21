太拼！ BTS防彈少年團Jimin & J-Hope背部驚現拔火罐痕跡
明星 2018年12月21日 星期五10:30 Sani
完美舞台不是隨便得來的，防彈少年團每一次都拼盡了全力啊！
今年10月12日，防彈少年團在荷蘭阿姆斯特丹舉辦全球巡演《Love yourself》時，被粉絲拍到不止一位成員身上有接受治療的痕跡，看來巡演期間的體力消耗真的非常大T^T
「94年成員全身都有拔火罐，95年成員脖子上打了針...... 好擔心他們。 」
粉絲說的從背部到膝蓋都有拔火罐痕跡的就是J-Hope，而脖子上有疑似注射痕跡的則是Jimin，看起來是為緩解肌肉疲勞而做的治療。
其實不止J-Hope，Jimin也被拍到背部有一圈一圈的印記，據說膝蓋上也有很多淤青，畢竟他們的舞蹈動作都蠻激烈，而Jimin作為中心主舞，每一場都拼盡了全力。
然而，Jimin和J-Hope不僅在舞台上絲毫沒有表現出疼痛，在演出後的V LIVE直播中也絕口未提此事，令粉絲們看了既心疼又尊敬，也超感謝大家每一次都敬業演出，有時間的話趕快多多休養一下吧！
（圖源：Twitter@btar_160204，BTS FB，網路）
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