太拼！ BTS防弹少年团Jimin & J-Hope背部惊现拔火罐痕迹
明星 2018年12月21日 星期五10:30 Sani
完美舞台不是随便得来的，防弹少年团每一次都拼尽了全力啊！
今年10月12日，防弹少年团在荷兰阿姆斯特丹举办全球巡演《Love yourself》时，被粉丝拍到不止一位成员身上有接受治疗的痕迹，看来巡演期间的体力消耗真的非常大T^T
「94年成员全身都有拔火罐，95年成员脖子上打了针...... 好担心他们。 」
粉丝说的从背部到膝盖都有拔火罐痕迹的就是J-Hope，而脖子上有疑似注射痕迹的则是Jimin，看起来是为缓解肌肉疲劳而做的治疗。
其实不止J-Hope，Jimin也被拍到背部有一圈一圈的印记，据说膝盖上也有很多淤青，毕竟他们的舞蹈动作都蛮激烈，而Jimin作为中心主舞，每一场都拼尽了全力。
然而，Jimin和J-Hope不仅在舞台上丝毫没有表现出疼痛，在演出后的V LIVE直播中也绝口未提此事，令粉丝们看了既心疼又尊敬，也超感谢大家每一次都敬业演出，有时间的话赶快多多休养一下吧！
（图源：Twitter@btar_160204，BTS FB，网路）
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