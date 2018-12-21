改名如改命？Red Velvet這些歌改了題目之後真的就大火！原題「土味」十足啊XD

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《Ice cream cake》、《Rookie》、《Dumb Dumb》等等，Red Velvet的歌曲名稱都別樹一幟，充滿神秘的味道，但其實據說她們的很多歌曲的原題並非是公開的那樣，後面還隱藏著不少故事呢。

比如說那首經典歌曲《Red Flavor》，是不是一到夏天腦海裡就不自覺的想起它了呢？ 這首歌一開始的題目叫《Dance with nobody》，是不是帶著一絲沉悶的問道呢？ 完全和《Red Flavor》輕快明朗的氛圍不同。



甜蜜風格的《Ice cream cake》原先的題目是《Ice cream truck》，原題明顯就少了那份甜甜蜜蜜的少女味道。



《Rookie》最開始叫做《Gushy》，意思是「過度流露感情的」，完全沒有把心愛之人比喻成Rookie來得俏皮又可愛。



《Bad Boy》差點也用了其他名字，一開始打算用歌詞中的《Bad Boy Down》為題，確實不如《Bad Boy》的言簡意賅。



雖然不知道是誰一錘定音敲定了最後的歌名，但不得不說真的是神來之筆，比原題好的不止一點點啊!

「圖：Red Velvet」

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