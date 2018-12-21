保護姜丹尼爾、尹智聖的權益　經紀公司正式向惡意網友提告「會出動所有法律手段」

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還記得今年 6 月時姜丹尼爾與尹智聖的經紀公司對惡意網友發出警告，如今公司也說到做到正式提告了！

MMO Entertainment 在昨天（20 日）發出官方聲明，表示因為部分惡意網友持續針對旗下藝人（姜丹尼爾、尹智聖）散佈不實謠言、惡意文章⋯⋯等，不僅傷害了藝人甚至也傷及其他粉絲，因此公司早就預告將會採取法律行動。

新聞回顧 ☞ 網路惡意謠言難平息 Wanna One 姜丹尼爾、尹智聖經紀公司採取法律手段反制！‎

最近 MMO Entertainment 便依違法情報通信網利用促進暨情報保護相關法第 70 條的「名譽毀損罪」及刑法第 311 條的侮辱罪，針對涉及這類罪行的網友向法院提出了相關訴狀，此外也正在考慮是否要對散布與藝人有關之情色內容的網友提告。

MMO Entertainment 強調：「本次的法律行動不僅是下馬威的意味，我們已經決定要出動所有法律手段，強力地處理針對姜丹尼爾和尹智聖發布惡意言論的人。」最後也重申會全力以赴地保護藝人的權益，並向愛護他們的粉絲致謝。

另一方面，Wanna One 的合約將於今年 12 月 31 日結束，但活動則會至明年 1 月 24 日~1 月 27 日的演唱會《2019 Wanna One Concert [Therefore]》才正式劃下句點。官方會員可以在韓國時間 26 日晚間八點搶先上 InterPark 搶票，一般歌迷則是在翌日同一時間開始購票，Wannable 千萬別錯過最後一次和 Wanna One 見面的機會！



（照片來源：MMO Entertainment、TVDaily、Swing Entertainment）

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