句句戳心，一聽就火大了！愛豆飯最不能容忍的7句話！

句句戳心，一聽就火大了！愛豆飯最不能容忍的7句話！

KPOP   2018年12月23日   星期日09:31   Rui   20

對於一名追星粉來說，最大的幸福就是聽愛豆的歌、刷愛豆的MV、搜尋各類關於愛豆的趣聞以及周邊，而這些在追星族自己看來最習以為常的事情可能在其他人看來就是「瘋狂」的舉動，但是不追星的人真的不懂追星族們的幸福。 作為追星族的你們是不是也經常被非追星族們問過這些？ 而哪些又讓你最討厭？

▼他們是誰？▼

作為新人團的粉絲們，大家一定都聽過這句話。 本著「分享」的心情，追星族們會詳細為你解說愛豆團的一切。 在本命紅起來之前，對於追星族來說聽到這句話就跟聽到「你好」一樣。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼你到底為什麼喜歡他/她們？▼

問出這種問題的人，很想在他們心上刻上「尊重他人喜好」。 地球70億人，誰能保證大家的興趣愛好都一致？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼他/她能給你飯吃▼

能啊， 他們就是我的精神食糧！ 況且最近的愛豆們喜歡「逆朝貢」，不僅送飲料、零食，還會送化妝品、生活用品呢。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼反正他們也不認識你▼

我飯他們是為了讓他們知道我的存在嗎？ 太膚淺了，本命的幸福就是我的幸福，懂嗎？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼你就是追星追多了才談不了戀愛▼

Excuse me，我追不追星和我談不談戀愛有什麼直接聯繫？ 況且我還要感謝是本命提高了我的審美~

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼不覺得錢可惜？▼

這句話一直和「有這些錢還不如孝敬父母」一起出現。 只要看到本命的笑容，這些錢怎麼能看作浪費呢？況且你怎麼知道我沒孝敬父母？？？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼你都多大了？▼

我多大了也有追星的權利。 爺爺奶奶還有喜歡的電視劇明星、京劇名角呢，我為什麼不能追星？

「圖：insight；MBC、SBS截圖」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

留言/評論
  • Joey Leung
    Kobe Yeung Wing Yi Ng
    42分前
  • KarHooi ChoOng
    Catherine Ooi
    1小時前
  • Hana Lin
    YuTing Chen
    1小時前
  • 張晏翎
    句句都中肯啊，還聽過有人對我說「妳喜歡韓團那妳聽得懂他們在唱什麼嗎？喜歡不就是都會聽得懂嗎？聽不懂那幹嘛喜歡？」 是誰說喜歡就一定都要聽得懂……不能單純喜歡旋跟歌聲嗎～
    1小時前
  • Yeung Hoi Yu
    Winky Ng 🤣🤣🤣
    42分前
→更多留言...(15)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » 句句戳心，一聽就火大了！愛豆飯最不能容忍的7句話！
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手