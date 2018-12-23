句句戳心，一聽就火大了！愛豆飯最不能容忍的7句話！

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對於一名追星粉來說，最大的幸福就是聽愛豆的歌、刷愛豆的MV、搜尋各類關於愛豆的趣聞以及周邊，而這些在追星族自己看來最習以為常的事情可能在其他人看來就是「瘋狂」的舉動，但是不追星的人真的不懂追星族們的幸福。 作為追星族的你們是不是也經常被非追星族們問過這些？ 而哪些又讓你最討厭？

▼他們是誰？▼



作為新人團的粉絲們，大家一定都聽過這句話。 本著「分享」的心情，追星族們會詳細為你解說愛豆團的一切。 在本命紅起來之前，對於追星族來說聽到這句話就跟聽到「你好」一樣。

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▼你到底為什麼喜歡他/她們？▼



問出這種問題的人，很想在他們心上刻上「尊重他人喜好」。 地球70億人，誰能保證大家的興趣愛好都一致？

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▼他/她能給你飯吃▼



能啊， 他們就是我的精神食糧！ 況且最近的愛豆們喜歡「逆朝貢」，不僅送飲料、零食，還會送化妝品、生活用品呢。

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▼反正他們也不認識你▼



我飯他們是為了讓他們知道我的存在嗎？ 太膚淺了，本命的幸福就是我的幸福，懂嗎？

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▼你就是追星追多了才談不了戀愛▼



Excuse me，我追不追星和我談不談戀愛有什麼直接聯繫？ 況且我還要感謝是本命提高了我的審美~

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▼不覺得錢可惜？▼



這句話一直和「有這些錢還不如孝敬父母」一起出現。 只要看到本命的笑容，這些錢怎麼能看作浪費呢？況且你怎麼知道我沒孝敬父母？？？？

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▼你都多大了？▼



我多大了也有追星的權利。 爺爺奶奶還有喜歡的電視劇明星、京劇名角呢，我為什麼不能追星？

「圖：insight；MBC、SBS截圖」

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