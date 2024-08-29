電視台工作人員大爆男愛豆休息室臭味熏天！戴雙層口罩找出惡臭來源：一進門臭到爆粗口

愛豆也是人，他們並非一直散發著香味。

最近韓網上一名自稱是電視台「忙內」編劇的網友A某透過在線論壇發布的一篇題為「在偶像休息室裡大聲咒罵」的內容，爆料了男愛豆使用過的休息室臭味熏天，直呼「大受衝擊」。



대기실에서 싼 아이돌 누구일까 pic.twitter.com/Agisc0bvNh — 수파두파 (@SUPADUPAMY) August 26, 2024

A某表示：「事件從一聲尖叫開始，當時我和助理導演一起去打掃某位嘉賓使用過的休息室，助理導演一開門便驚叫著癱倒在地。 」A某回憶道：「當時助理導演震驚地問『編劇，這是屎味嗎？』 我也不禁罵了出來。」A某接著說：「一開始我以為是自己聞錯了，像狗一樣瘋狂地嗅來嗅去，但這確實是腐臭味。 平時休息室的氣味就已經很難聞了，但這次的情況完全不是那種程度，感覺就像有人在裡面大便了一樣。 」隨後，A某透露自己戴上兩層口罩，檢查了衣櫃、書架、椅子以及偶像坐過的沙發，「當我懷著丟掉鼻子的覺悟去聞沙發坐墊時，發現沙發後面有一塊不明白色物體，當時只希望那不是大便。 」

A某最終確認，散發出臭味的「白色不明物」是最近使用該房間的一位男偶像的白色短袖T恤。 A某感歎道：「我還以為那是泡菜，不知道為什麼要在休息室裡發酵。最終我把它封進了垃圾袋，永遠封存了。 」



A某接著說道：「你們可能會好奇，偶像們在休息室裡到底做了什麼，為什麼會這麼難聞。 雖然大家對偶像有幻想，但偶像也是人。穿著不透氣的舞台服裝流汗後，那味道比青春期高中男生上完體育課後的味道還要難聞。偶像們難道不吃飯嗎？ 麻辣燙、炒年糕、炸雞等食物殘渣的氣味四處瀰漫，再加上做頭髮和化妝時必須使用的噴霧味，以及汗味，混在一起實在是難以忍受。 」

相關內容很快也引起了廣大網友的關注，大家留言表示：「愛豆們好可憐，快給他們安排空氣流通的房間啊」、「愛豆為什麼換完衣服不拿走？？？太失禮了吧，自己的東西自己要收拾好啊，那些覺得愛豆可憐的人更可笑，如果他不是愛豆的話，這種行為早就被罵死了」、「電視台都不打掃衛生的嗎？」 、「我真的以為是有人拉之後用衣服蓋住了，哈哈哈哈哈哈」、「休息室裡都沒有窗戶的嗎？」 、「誰不會知道愛豆也是人啊」等。

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