句句戳心，一听就火大了！爱豆饭最不能容忍的7句话！

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对於一名追星粉来说，最大的幸福就是听爱豆的歌、刷爱豆的MV、搜寻各类关於爱豆的趣闻以及周边，而这些在追星族自己看来最习以为常的事情可能在其他人看来就是「疯狂」的举动，但是不追星的人真的不懂追星族们的幸福。 作为追星族的你们是不是也经常被非追星族们问过这些？ 而哪些又让你最讨厌？

▼他们是谁？▼



作为新人团的粉丝们，大家一定都听过这句话。 本著「分享」的心情，追星族们会详细为你解说爱豆团的一切。 在本命红起来之前，对於追星族来说听到这句话就跟听到「你好」一样。

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▼你到底为什么喜欢他/她们？▼



问出这种问题的人，很想在他们心上刻上「尊重他人喜好」。 地球70亿人，谁能保证大家的兴趣爱好都一致？

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▼他/她能给你饭吃▼



能啊， 他们就是我的精神食粮！ 况且最近的爱豆们喜欢「逆朝贡」，不仅送饮料、零食，还会送化妆品、生活用品呢。

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▼反正他们也不认识你▼



我饭他们是为了让他们知道我的存在吗？ 太肤浅了，本命的幸福就是我的幸福，懂吗？

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▼你就是追星追多了才谈不了恋爱▼



Excuse me，我追不追星和我谈不谈恋爱有什么直接联系？ 况且我还要感谢是本命提高了我的审美~

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▼不觉得钱可惜？▼



这句话一直和「有这些钱还不如孝敬父母」一起出现。 只要看到本命的笑容，这些钱怎么能看作浪费呢？况且你怎么知道我没孝敬父母？？？？

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▼你都多大了？▼



我多大了也有追星的权利。 爷爷奶奶还有喜欢的电视剧明星、京剧名角呢，我为什么不能追星？

「图：insight；MBC、SBS截图」

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