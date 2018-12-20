《先熱情地打掃吧》金裕貞變身「一日秘書」也讓兩人更了解對方！最後尹鈞相終於表明心意啦！

（談及劇情）本週《先熱情地打掃吧》播出第7、8集，張善潔和吉五雪兩人終於有了進一步的發展。
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第7集中，在權秘書（裕善 飾）的幫助下，張善潔（尹鈞相 飾）明白自己的心意後，也決定要向吉五雪（金裕貞 飾）表白，勇敢踏出艱難的一步。（不少觀眾都覺得尹鈞相在第7集中有變瘦了，大家也有發現嗎～）
但他卻看到了崔君（宋再臨 飾）與吉五雪二人站在一起的畫面，而崔君更搶先一步向吉五雪告白，表示：「她就是自己一直想守護的女人。」吉五雪知道了崔君的真實身份，不過她還不知道兩人在以前就見過面。
張善潔知道了崔君原來就是他的主治精神科醫生，在第8集中兩人也相約見面。崔君又問他一次：「吉五雪小姐，你喜歡她嗎？喜歡到讓張善潔你可以守護她？之後沒有再想過這個問題嗎？」張善潔則回答：「我為什麼....要回答這個問題。」崔君直接對他表明自己喜歡吉五雪，聽到崔君直接叫「五雪」還沒用敬語，這讓張善潔表情大變，完全是嫉妒的臉啊（笑）。
權秘書叫吉五雪幫她代班「一日秘書」，張善潔看到吉五雪穿高跟鞋走路不方便，放慢自己的腳步；看到吉五雪大口吃東西的樣子，露出微笑。兩人要見面的海外客戶臨時更改了見面地點到機場。看到許多人群張善潔感到相當不適，吉五雪也拿出雨傘為他擋著人群，並說：「現在這裡誰都不能靠近，不要擔心。」這似乎是權秘書的一個完美助攻，這讓兩人有更多的相處時間和了解對方。
吉五雪的爸爸（金元海 飾）知道女兒在打掃公司上班後，非常地自責和生氣。因此吉五雪隔天並沒有上班，權秘書則告訴張善潔：「她好像身體不太舒服，所以今天請了一天病假。」張善潔得知後非常激動，直接前往吉五雪家。後來見到吉五雪的爸爸，便向他解釋為什麼要經營清潔公司。
最後，張善潔對吉五雪說：「我會盡全力，讓妳回到公司的。」而吉五雪也回：「雖然很謝謝您這麼說，但我不是必需的人才。」這時張善潔又說：「是必要的人沒錯，吉五雪小姐對我們公司來說...不是...對我來說是必要的人，所以哪裡都不要去，待在我身邊。」終！於！表白了！！！
下一集預告提到吉五雪回到公司上班遇上新的挑戰，又向崔君透露有了喜歡的人。劇情看起來十分緊湊，就讓我們一起期待下週一及二晚第9及第10集吧～
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