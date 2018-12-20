《先热情地打扫吧》金裕贞变身「一日秘书」也让两人更了解对方！最后尹钧相终於表明心意啦！

（谈及剧情）本周《先热情地打扫吧》播出第7、8集，张善洁和吉五雪两人终於有了进一步的发展。
温馨提示：如果各位香港粉丝们不想看这篇剧透文的话，可以直接到黄Viu煲剧平台免费收看第7、8集《先热情地打扫吧》喔！
第7集中，在权秘书（裕善 饰）的帮助下，张善洁（尹钧相 饰）明白自己的心意后，也决定要向吉五雪（金裕贞 饰）表白，勇敢踏出艰难的一步。（不少观众都觉得尹钧相在第7集中有变瘦了，大家也有发现吗～）
但他却看到了崔君（宋再临 饰）与吉五雪二人站在一起的画面，而崔君更抢先一步向吉五雪告白，表示：「她就是自己一直想守护的女人。」吉五雪知道了崔君的真实身份，不过她还不知道两人在以前就见过面。
张善洁知道了崔君原来就是他的主治精神科医生，在第8集中两人也相约见面。崔君又问他一次：「吉五雪小姐，你喜欢她吗？喜欢到让张善洁你可以守护她？之后没有再想过这个问题吗？」张善洁则回答：「我为什么....要回答这个问题。」崔君直接对他表明自己喜欢吉五雪，听到崔君直接叫「五雪」还没用敬语，这让张善洁表情大变，完全是嫉妒的脸啊（笑）。
权秘书叫吉五雪帮她代班「一日秘书」，张善洁看到吉五雪穿高跟鞋走路不方便，放慢自己的脚步；看到吉五雪大口吃东西的样子，露出微笑。两人要见面的海外客户临时更改了见面地点到机场。看到许多人群张善洁感到相当不适，吉五雪也拿出雨伞为他挡著人群，并说：「现在这里谁都不能靠近，不要担心。」这似乎是权秘书的一个完美助攻，这让两人有更多的相处时间和了解对方。
吉五雪的爸爸（金元海 饰）知道女儿在打扫公司上班后，非常地自责和生气。因此吉五雪隔天并没有上班，权秘书则告诉张善洁：「她好像身体不太舒服，所以今天请了一天病假。」张善洁得知后非常激动，直接前往吉五雪家。后来见到吉五雪的爸爸，便向他解释为什么要经营清洁公司。
最后，张善洁对吉五雪说：「我会尽全力，让你回到公司的。」而吉五雪也回：「虽然很谢谢您这么说，但我不是必需的人才。」这时张善洁又说：「是必要的人没错，吉五雪小姐对我们公司来说...不是...对我来说是必要的人，所以哪里都不要去，待在我身边。」终！於！表白了！！！
下一集预告提到吉五雪回到公司上班遇上新的挑战，又向崔君透露有了喜欢的人。剧情看起来十分紧凑，就让我们一起期待下周一及二晚第9及第10集吧～
有兴趣收看《先热情地打扫吧》的香港粉丝们请留意，黄Viu煲剧平台於周一及二深夜就会紧贴韩国更新，最快4小时便可直接看到最新一集的中字版本喔～！【黄Viu煲剧平台免费线上看《先热情地打扫吧》】
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究