韓劇《SKY Castle》擊敗《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》登上話題性一位
韓劇 2018年12月19日 星期三11:20 MiJimin
【內有小劇評】事實證明…一群好演員加上超強劇本，真的會很無敵啊！！！還有新進榜的《福秀回來了》也直接擠進上位圈囉～！（韓國人很吃這一味的樣子~）
韓國GOODDATA調查公布了12月第二周的電視劇話題性排行榜，如同黑馬一般衝入榜單的JTBC韓劇《SKY Castle》，這一回終於奪下了冠軍一位的寶座，討論度極高且緊緊吸引觀眾們的視線，一起來看一下總排行吧。
▼電視劇話題性TOP.10：
1．《SKY Castle》▲１
2．《男朋友》▼１
3．《阿爾罕布拉宮的回憶》→持平
4．《皇后的品格》→持平
5．《福秀回來了》→新進榜
6．《先熱情地清掃吧》▲１
7．《壞刑警》▼２
8．《雞龍仙女傳》→持平
9．《頂級巨星柳白》▲７
10．《神的測驗5:重啟》→持平
其實近期的話題性來說，可以說是三國鼎立的狀態，以《SKY Castle》、《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》始終站穩前三名，較為特別的是《SKY Castle》講述上流社會教育孩子的議題，劇情更是讓人猜不透下一步會如何走，劇本真的非常吸引人。
而在電視劇演員的話題性中，前三名則是 (1) 朴寶劍、(2) 宋慧喬、(3) 玄彬，《SKY Castle》只有一位金寶拉上榜。
新劇《福秀回來了》也在首播後，直接登上話題性第五位，三位主演個性鮮明、演技與默契都相當不錯，雖以復仇為主軸卻趣味十足，接下來就要看劇本給不給力啦！
（圖自：官方劇照／GOODDATA）
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