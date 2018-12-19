韩剧《SKY Castle》击败《男朋友》、《阿尔罕布拉宫的回忆》登上话题性一位
韩剧 2018年12月19日 星期三11:20 MiJimin
【内有小剧评】事实证明…一群好演员加上超强剧本，真的会很无敌啊！！！还有新进榜的《福秀回来了》也直接挤进上位圈罗～！（韩国人很吃这一味的样子~）
韩国GOODDATA调查公布了12月第二周的电视剧话题性排行榜，如同黑马一般冲入榜单的JTBC韩剧《SKY Castle》，这一回终於夺下了冠军一位的宝座，讨论度极高且紧紧吸引观众们的视线，一起来看一下总排行吧。
▼电视剧话题性TOP.10：
1．《SKY Castle》▲１
2．《男朋友》▼１
3．《阿尔罕布拉宫的回忆》→持平
4．《皇后的品格》→持平
5．《福秀回来了》→新进榜
6．《先热情地清扫吧》▲１
7．《坏刑警》▼２
8．《鸡龙仙女传》→持平
9．《顶级巨星柳白》▲７
10．《神的测验5:重启》→持平
其实近期的话题性来说，可以说是三国鼎立的状态，以《SKY Castle》、《男朋友》、《阿尔罕布拉宫的回忆》始终站稳前三名，较为特别的是《SKY Castle》讲述上流社会教育孩子的议题，剧情更是让人猜不透下一步会如何走，剧本真的非常吸引人。
而在电视剧演员的话题性中，前三名则是 (1) 朴宝剑、(2) 宋慧乔、(3) 玄彬，《SKY Castle》只有一位金宝拉上榜。
新剧《福秀回来了》也在首播后，直接登上话题性第五位，三位主演个性鲜明、演技与默契都相当不错，虽以复仇为主轴却趣味十足，接下来就要看剧本给不给力啦！
（图自：官方剧照／GOODDATA）
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