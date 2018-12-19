「不愧是BLACKPINK第5位成員XD」BIGBANG勝利女裝模仿Jennie《SOLO》！

「不愧是BLACKPINK第5位成員XD」BIGBANG勝利女裝模仿Jennie《SOLO》！

KPOP   2018年12月19日   星期三09:03   ZJM   14

【有片】網友調侃：「沒露肩差評」XD

「女裝大佬」勝利在日本大阪舉辦的個人演唱會上，模仿BLACKPINK Jennie的服裝，並邊唱邊跳 Jennie的首支solo歌曲《SOLO》。

勝利跳著跳著，抹胸掉了也淡定地往上提~XD

勝利以15~16日舉辦的大阪場演唱會，結束了個人的首次日巡「SEUNGRI 2018 1ST SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] IN JAPAN」。 此次的個人日巡共在3座城市，舉辦了8場演唱會，動員了10萬多名的觀眾。 除了模仿Jennie的《SOLO》，勝利也模仿了同隊成員的《GOOD BOY》、《Crooked》和《眼，鼻，嘴》。 在約2個小時的過程中，呈現了共28首歌曲的舞台。

圖：Twitter@vivivi1212_、Twitter@PaintItBlack_JN、YG

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