「不愧是BLACKPINK第5位成员XD」BIGBANG胜利女装模仿Jennie《SOLO》！

「不愧是BLACKPINK第5位成员XD」BIGBANG胜利女装模仿Jennie《SOLO》！

KPOP   2018年12月19日   星期三09:03   ZJM   14

【有片】网友调侃：「没露肩差评」XD

「女装大佬」胜利在日本大阪举办的个人演唱会上，模仿BLACKPINK Jennie的服装，并边唱边跳 Jennie的首支solo歌曲《SOLO》。

胜利跳著跳著，抹胸掉了也淡定地往上提~XD

胜利以15~16日举办的大阪场演唱会，结束了个人的首次日巡「SEUNGRI 2018 1ST SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] IN JAPAN」。 此次的个人日巡共在3座城市，举办了8场演唱会，动员了10万多名的观众。 除了模仿Jennie的《SOLO》，胜利也模仿了同队成员的《GOOD BOY》、《Crooked》和《眼，鼻，嘴》。 在约2个小时的过程中，呈现了共28首歌曲的舞台。

图：Twitter@vivivi1212_、Twitter@PaintItBlack_JN、YG

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