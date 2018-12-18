《Running Man》聖誕特輯華麗嘉賓登場：黃致列、成勛、秀英、全慧彬、韓善伙、朴荷娜
綜藝 2018年12月18日 星期二13:30 MiJimin
這一集好令人期待喔～！你最想看誰跟誰搭檔CP呢？
12月23日的《Running Man》即將播出「聖誕節的奇蹟」，開頭將會是年末結算的結果，接著就會播出邀請了華麗嘉賓的聖誕晚宴，六位藝人幾乎有一半都上過《Running Man》外，還出現了意想不到的人物與願望。
▼歌手黃致列又來《RM》玩啦！這一次也是和智孝搭檔嗎～？
▼HAHA一見到成勛就感動的抱了上去！
▼全慧彬居然說想跟王鼻子大哥搭檔CP！原因是什麼呢？
▼李光洙被夾在全慧彬和韓善伙的中間，怎麼那麼搶手？XD
▼少女時代的秀英也來啦～！期待她在這一集大展魅力。
但牆上的圖卻有六張，還有一位是…？
▼預告：
（圖自：SBS Running Man）
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想看光洙搭成勛,兩代趙石(雖然成勛版的不怎麼好笑)
43分前
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Bobby Fung Wingyan Leung CoCo Ng
56分前
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