《Running Man》聖誕特輯華麗嘉賓登場：黃致列、成勛、秀英、全慧彬、韓善伙、朴荷娜

《Running Man》聖誕特輯華麗嘉賓登場：黃致列、成勛、秀英、全慧彬、韓善伙、朴荷娜

綜藝   2018年12月18日   星期二13:30   MiJimin   8

這一集好令人期待喔～！你最想看誰跟誰搭檔CP呢？

12月23日的《Running Man》即將播出「聖誕節的奇蹟」，開頭將會是年末結算的結果，接著就會播出邀請了華麗嘉賓的聖誕晚宴，六位藝人幾乎有一半都上過《Running Man》外，還出現了意想不到的人物與願望。

▼歌手黃致列又來《RM》玩啦！這一次也是和智孝搭檔嗎～？

▼HAHA一見到成勛就感動的抱了上去！

▼全慧彬居然說想跟王鼻子大哥搭檔CP！原因是什麼呢？

▼李光洙被夾在全慧彬和韓善伙的中間，怎麼那麼搶手？XD

▼少女時代的秀英也來啦～！期待她在這一集大展魅力。

但牆上的圖卻有六張，還有一位是…？

▼預告：

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • 蔡政霖
    賴厚安為什麼沒有俞利哈哈
    1小時前
  • 洪書竣
    秀英耶
    1小時前
  • 胡芷雲
    想看光洙搭成勛,兩代趙石(雖然成勛版的不怎麼好笑)
    43分前
  • Yat Kiu Lee
    Bobby Fung Wingyan Leung CoCo Ng
    56分前
  • 李拜天
    1小時前
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