BIGBANG GD & BTS SUGA等當選「10代青少年心中的全能愛豆TOP」 《阿爾罕布拉宮的回憶》故事主軸將回到韓國首爾 玄彬&朴信惠的感情線悄悄展開？ BTS防彈少年團《滾石雜誌》入選年度最佳流行專輯＆歌曲 「以韓語打破美國音樂市場的藩籬」 《男朋友》劇中朴寶劍的鄰居哥哥 海螺店的老闆是誰？ 好突然…曾出演《需要浪漫3》、《戀愛的發現》的演員盛駿 今日（18日）以現役入伍！ 《咖啡王子》這對兄弟約會去了！ 孔劉&金材昱一起去看NBA被粉絲認出 魄力代表朱鎮模 × 韓藝瑟攜手主演 SBS 新劇！預定明年 2 月開播 BTS 防彈少年團隊長 RM 發文：「別擔心！我們已經是彼此的依偎了。」 黃光熙、曹世鎬、南昶熙將成為MBC every1《一週偶像》新MC！全新內容將於1月9日播出 潤娥連四年獲邀 這次與珉豪、車銀優、盧弘喆攜手主持《MBC 歌謠大祭典》！ EXO 回歸五天持續發威 改版專輯〈Love Shot〉襲捲海內外各種排行榜！ 終於等到了！Apink首次以完全體出演SBS《Running Man》 明年1月6日播出 《Running Man》聖誕特輯華麗嘉賓登場：黃致列、成勛、秀英、全慧彬、韓善伙、朴荷娜 WINNER 回歸倒數一天 〈MILLIONS〉帥氣編舞搶先曝光！ 孫浩俊的「超級摯友」來啦！允浩參與《Coffee Friends》第2次節目錄製，以兼職生的身份加入！ SHINee鐘鉉去世一週年 各界發起悼念活動 都是同檔上映惹的禍？ 影帝兒子SNS上炮轟EXO粉絲：適可而止 《先熱情的打掃吧》金裕貞今晚接下「一日秘書」緊跟尹鈞相，換上粉紅套裝超迷人～！ 首爾市Christmas Festival：用聖誕樹點亮清溪廣場 期待感UP、UP！金香起&金旻奎主演tvN《美味：沉醉於美味》陸續公開預告影片和拍攝花絮 三養辣雞麵推出另一波新產品：「核」辣雞麵、辣雞醬和辣雞QQ麵！ 官宣了！ Wanna One不續約12月31日合約到期，2019年1月演唱會後解散 韓網友借太妍歌詞發問：「太妍吸煙嗎？ 」眾人回答亮了！ 這個影片一定要收藏！看4歲和19歲的金香起如何表達冷和憤怒 網友：可愛到令人難以置信 全炫茂、利特、TWICE 攜手主持《偶像明星運動會》 春節特輯陣容搶先曝光！ 《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN SEOUL》香港戲院今天預售！ 杠精無處不在！雪炫演出昏倒，李洪基一句關懷的話卻引發網路爭議 那個笑得陽光燦爛的人也回不來了～希望下一世你做個平凡快樂的人

← 上一則 下一則 →