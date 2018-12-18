《Running Man》圣诞特辑华丽嘉宾登场：黄致列、成勋、秀英、全慧彬、韩善伙、朴荷娜
综艺 2018年12月18日 星期二13:30 MiJimin
这一集好令人期待喔～！你最想看谁跟谁搭档CP呢？
12月23日的《Running Man》即将播出「圣诞节的奇迹」，开头将会是年末结算的结果，接著就会播出邀请了华丽嘉宾的圣诞晚宴，六位艺人几乎有一半都上过《Running Man》外，还出现了意想不到的人物与愿望。
▼歌手黄致列又来《RM》玩啦！这一次也是和智孝搭档吗～？
▼HAHA一见到成勋就感动的抱了上去！
▼全慧彬居然说想跟王鼻子大哥搭档CP！原因是什么呢？
▼李光洙被夹在全慧彬和韩善伙的中间，怎么那么抢手？XD
▼少女时代的秀英也来啦～！期待她在这一集大展魅力。
但墙上的图却有六张，还有一位是…？
▼预告：
（图自：SBS Running Man）
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想看光洙搭成勛,兩代趙石(雖然成勛版的不怎麼好笑)
42分前
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Bobby Fung Wingyan Leung CoCo Ng
55分前
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