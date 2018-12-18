都是同檔上映惹的禍？ 影帝兒子SNS上炮轟EXO粉絲：適可而止
明星 2018年12月18日 星期二11:30 Rui
影帝宋康昊的兒子宋俊坪（音譯）最近因在SNS上留言引爆EXO粉絲的不滿遭到炮轟，最終出面道歉稱自己之前的發言太草率。
前不久宋俊坪在自己的SNS上公開了「EXO粉絲們的留言恐怖襲擊要適合而止」這樣一句留言，雖然相關文字已經被刪除，但還是被不少EXO的粉絲截圖保存，並火速在網路上傳播開來。 因言語中提及EXO粉絲，讓不少人很是好奇。
不少人猜測宋俊坪之所以發佈這句話是因為父親宋康昊的新電影《麻藥王》（《毒品王》）和EXO成員D.O.都敬秀的電影《搖擺男孩》同日上映，而宋俊坪認為EXO的某些粉絲為了助力《搖擺男孩》而故意拉低《毒品網》的網評分數、編寫惡意評論， 因此才有了上述的發言。
宋俊坪的留言很快就被網民發現並由此發酵引發了罵戰，最終宋俊坪通過SNS道歉，表示：「因我淺薄的想法導致之前發佈了輕率的言論，向EXO的粉絲們真心致歉。 」
「圖：《搖擺男孩》、《毒品王》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
只能說一部電影是好的話，不用靠粉絲也能榜上有名
2小時前
-
-
只能說粉絲行為偶像買單😑
而且幾個毒瘤就很有可能讓別人覺得愛麗就是這麼沒禮貌的群體
29分前
-
-