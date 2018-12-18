都是同档上映惹的祸？ 影帝儿子SNS上炮轰EXO粉丝：适可而止
明星 2018年12月18日 星期二11:30 Rui
影帝宋康昊的儿子宋俊坪（音译）最近因在SNS上留言引爆EXO粉丝的不满遭到炮轰，最终出面道歉称自己之前的发言太草率。
前不久宋俊坪在自己的SNS上公开了「EXO粉丝们的留言恐怖袭击要适合而止」这样一句留言，虽然相关文字已经被删除，但还是被不少EXO的粉丝截图保存，并火速在网路上传播开来。 因言语中提及EXO粉丝，让不少人很是好奇。
不少人猜测宋俊坪之所以发布这句话是因为父亲宋康昊的新电影《麻药王》（《毒品王》）和EXO成员D.O.都敬秀的电影《摇摆男孩》同日上映，而宋俊坪认为EXO的某些粉丝为了助力《摇摆男孩》而故意拉低《毒品网》的网评分数、编写恶意评论， 因此才有了上述的发言。
宋俊坪的留言很快就被网民发现并由此发酵引发了骂战，最终宋俊坪通过SNS道歉，表示：「因我浅薄的想法导致之前发布了轻率的言论，向EXO的粉丝们真心致歉。 」
「图：《摇摆男孩》、《毒品王》」
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留言/评论
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只能說一部電影是好的話，不用靠粉絲也能榜上有名
2小时前
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只能說粉絲行為偶像買單😑
而且幾個毒瘤就很有可能讓別人覺得愛麗就是這麼沒禮貌的群體
29分前
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