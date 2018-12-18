官宣了！ Wanna One不續約12月31日合約到期，2019年1月演唱會後解散

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Wanna One最終選擇了美好的離別。

Wanna One的11名成員從國民選秀節目《Produce101》脫穎而出，作為「限期」愛豆，他們的活動時間只有1年多而已。 今日據多位業界人士透露，Wanna One的續約最終未成功，按原計劃12月31日終止合約，結束1年6個月的團隊活動。而Wanna One所屬經紀公司也透露，「合約結束後的頒獎典禮等官方活動將會根據之前的計畫照常進行，而組合最後的官方活動將是1月份進行的演唱會。」

此前，業界已經數次爆出過Wanna One或將續約的消息，但因經紀公司間存在著各種複雜利益關係，始終未有定數，甚至有不少人提議可以由部分成員維持活動，不過最後還是以解散畫上句號。



Wanna One從出道開始就備受關注，2017年8月發行了首張迷你專輯《1×1=1(TO BE ONE)》，還在小巨蛋舉行了出道Showcase演唱會，憑藉主打曲《Energetic》橫掃各大音樂網站和音樂節目，被稱為「 怪物新人」。 出道之後的Wanna One人氣火爆，首場個人演唱會就吸引了2萬人，出道僅1年就完成了世界巡演，出道專輯以及翻版專輯的銷售量高達百萬張，這可是2000年之後韓國歌壇首次出現的第一個銷量破百萬的專輯。

過去的18個月裡抒寫韓國歌壇新曆史的Wanna One最終還是要和粉絲們說再見了，11名成員在團隊解散後將重返各自的經紀公司，作為SOLO歌手、男團成員繼續活動，也有成員將涉獵音樂劇、影視劇圈。

「圖：TD」

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