官宣了！ Wanna One不续约12月31日合约到期，2019年1月演唱会后解散

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Wanna One最终选择了美好的离别。

Wanna One的11名成员从国民选秀节目《Produce101》脱颖而出，作为「限期」爱豆，他们的活动时间只有1年多而已。 今日据多位业界人士透露，Wanna One的续约最终未成功，按原计划12月31日终止合约，结束1年6个月的团队活动。而Wanna One所属经纪公司也透露，「合约结束后的颁奖典礼等官方活动将会根据之前的计画照常进行，而组合最后的官方活动将是1月份进行的演唱会。」

此前，业界已经数次爆出过Wanna One或将续约的消息，但因经纪公司间存在著各种复杂利益关系，始终未有定数，甚至有不少人提议可以由部分成员维持活动，不过最后还是以解散画上句号。



Wanna One从出道开始就备受关注，2017年8月发行了首张迷你专辑《1×1=1(TO BE ONE)》，还在小巨蛋举行了出道Showcase演唱会，凭藉主打曲《Energetic》横扫各大音乐网站和音乐节目，被称为「 怪物新人」。 出道之后的Wanna One人气火爆，首场个人演唱会就吸引了2万人，出道仅1年就完成了世界巡演，出道专辑以及翻版专辑的销售量高达百万张，这可是2000年之后韩国歌坛首次出现的第一个销量破百万的专辑。

过去的18个月里抒写韩国歌坛新历史的Wanna One最终还是要和粉丝们说再见了，11名成员在团队解散后将重返各自的经纪公司，作为SOLO歌手、男团成员继续活动，也有成员将涉猎音乐剧、影视剧圈。

「图：TD」

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