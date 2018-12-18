三養辣雞麵推出另一波新產品：「核」辣雞麵、辣雞醬和辣雞QQ麵！

對於三養的辣火雞麵相信大家都已經很熟悉，而三養液為了維持新鮮感在過去不斷推出奇特的新產品，像是上次跟大家介紹過的辣火雞炒年糕。才不過一個月，他們推出的新產品再次引起網上熱話！
他們一口氣推出了3款新產品，第一款就是辣火雞QQ麵！不知道大家在韓國有沒有吃過QQ麵（쫄면）呢？韓國人一般都很喜歡把QQ麵加在炒辣年糕裡面一起吃。這次三養推出的辣雞QQ麵裡面雖然沒有年糕在裡面，但內附辣醬帶點炒辣年糕的味道，喜歡吃韓國炒年糕的朋友一定會喜歡喔~
（圖：IG@2_pieulim）
（圖：IG@ilovebuldak）
第二款就是辣火雞醬！想必喜歡辣火雞麵的朋友一定都想擁有一支屬於你的辣雞醬，在吃飯、吃麵的時候都可以隨意加一點。
（圖：IG@ilovebuldak）
而且他們還推薦大家用辣椒醬弄一個火辣三明治……有沒有親辜敢試試呢？
（圖：IG@samyangfoods）
第三款就是「核」辣火雞麵啦！其實三養之前就有推出過加辣版的「核」辣雞麵，不過只是短期限定版。而這次他們正式回歸，還稱說是比上次的「核爆」版更辣一點的，真的想像不了那會是有多辣…能吃辣的朋友不妨挑戰一下咯！
（圖：IG@je0_0ny）
封圖：IG@samyangfoods
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