三养辣鸡面推出另一波新产品：「核」辣鸡面、辣鸡酱和辣鸡QQ面！

对於三养的辣火鸡面相信大家都已经很熟悉，而三养液为了维持新鲜感在过去不断推出奇特的新产品，像是上次跟大家介绍过的辣火鸡炒年糕。才不过一个月，他们推出的新产品再次引起网上热话！
他们一口气推出了3款新产品，第一款就是辣火鸡QQ面！不知道大家在韩国有没有吃过QQ面（쫄면）呢？韩国人一般都很喜欢把QQ面加在炒辣年糕里面一起吃。这次三养推出的辣鸡QQ面里面虽然没有年糕在里面，但内附辣酱带点炒辣年糕的味道，喜欢吃韩国炒年糕的朋友一定会喜欢喔~
（图：IG@2_pieulim）
（图：IG@ilovebuldak）
第二款就是辣火鸡酱！想必喜欢辣火鸡面的朋友一定都想拥有一支属於你的辣鸡酱，在吃饭、吃面的时候都可以随意加一点。
（图：IG@ilovebuldak）
而且他们还推荐大家用辣椒酱弄一个火辣三明治……有没有亲辜敢试试呢？
（图：IG@samyangfoods）
第三款就是「核」辣火鸡面啦！其实三养之前就有推出过加辣版的「核」辣鸡面，不过只是短期限定版。而这次他们正式回归，还称说是比上次的「核爆」版更辣一点的，真的想像不了那会是有多辣…能吃辣的朋友不妨挑战一下咯！
（图：IG@je0_0ny）
封图：IG@samyangfoods
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