BLACKPINK Jennie本命零食「香蕉Kick」半世紀迎「親弟」！「蜜瓜Kick」引爆全球味蕾

當酥脆與柔軟在舌尖共舞，纏繞著香蕉香氣的韓國國民傳奇零食「香蕉Kick」，在風靡全球50年後終於迎來家族新成員！

農心日前正式宣佈推出「Kick系列」第二彈「蜜瓜Kick」，以蜜瓜融合牛奶的清新風味，搭配經典彎月造型與入口即化的糖衣魔法，重現讓人一吃上癮的「Kick式口感革命」。 這也是繼1978年誕生的「香蕉Kick」之後，時隔半個世紀，「Kick系列」迎來了第二款產品「蜜瓜Kick」，在保留90%經典口感的基礎上，將熱帶蜜瓜的清甜與乳香疊加巧妙，打造出「咬瞬間下嘗到如現摘水果的香甜」的驚艷體驗。 其標誌性的彎曲造型也得以延續。



人氣風靡全球的BLACKPINK成員Jennie在作客美國《The Jennifer Hudson Show》時，以「這是我靈魂伴侶級零食」的熱烈告白掀起跨海搶購潮。 品嚐後的Jennifer Hudson也讚不絕口。節目播出後，社交媒體上掀起了一股「Jennie’s favorite snack」熱潮，海外粉絲對香蕉Kick的興趣持續升溫。



국제적으로 통할려면 영어는 기본.



제니가 농심 시총 올리는 영상 pic.twitter.com/jRJKX9SHLj — James (@King_James_Kim) March 24, 2025

無獨有偶，前段時間IU官方粉絲社區突現一組引發熱議的照片——歌手兼演員IU與童星金太妍手持超大型的「香蕉Kick」合影，巨型包裝與嬌小身形形成強烈反差萌，該零食實物尺寸約為常規版的10倍，為了貼合劇情，還特別改成了「吳愛純Kick」，被推測為特別定製版拍攝道具。照片迅速在韓國各大論壇引發「回憶殺」，不少網友留言：「这是90後的童年記憶啊」。



從1978年誕生的「香蕉Kick」，到2025年橫空出世的綠色新星，農心用半世紀打磨的「Kick哲學」正改寫零食史。 隨著「蜜瓜Kick」加入K-Snack帝國，這場由酥脆聲響奏響的美味革命，即將在全世界舌尖引爆雙倍「Kick能量」！

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