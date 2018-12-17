IU在演唱會唱了《憂鬱時鐘》：「這首歌曲獻給我真的很思念的人」還把麥克風換成了湖水綠！
明星 2018年12月17日 星期一11:45 Yuan
18日是鐘鉉離開一年的日子，IU用自己的方式表達對鐘鉉的思念ㅠㅠㅠㅠㅠ
IU在15日於新加坡舉辦「出道10週年」演唱會，當天她演唱了《憂鬱時鐘》這首歌曲，這是出自於IU三輯《Modern Times》中的收錄曲，鐘鉉當時完成歌曲後，就把它播給IU聽並請她提供一些意見，而IU聽完後表示希望可以收錄在她的專輯中。
在唱這首歌之前IU說：「這原本不是在歌單裡要要唱的歌曲，但是要把這首歌曲獻給我真的很思念的人。」還把麥克風換成了SHINee的代表色湖水綠，表達了對鐘鉉的思念。
IU和鐘鉉是多年好友，去年底IU在《SBS歌謠大戰》身穿黑衣，與柳熙烈合唱歌曲《我的愛在我身邊》悼念鐘鉉，今年在金唱片大獎得獎致詞時，提起鐘鉉也一度哽咽。而18日是鐘鉉離開一年的日子，IU用自己的方式懷念好友，讓不少網友都表示：「感受到了真心」、「希望都能幸福」、「我們都很想他，謝謝IU」、「謝謝，辛苦了」。
（圖：naver、IG@dlwlrma、SBS）
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時間真的過好快，一年又過了(Q_Q)(Q_Q)(T_T)(T_T)
46分前