IU在演唱会唱了《忧郁时钟》：「这首歌曲献给我真的很思念的人」还把麦克风换成了湖水绿！
明星 2018年12月17日 星期一11:45 Yuan
18日是钟铉离开一年的日子，IU用自己的方式表达对钟铉的思念ㅠㅠㅠㅠㅠ
IU在15日於新加坡举办「出道10周年」演唱会，当天她演唱了《忧郁时钟》这首歌曲，这是出自於IU三辑《Modern Times》中的收录曲，钟铉当时完成歌曲后，就把它播给IU听并请她提供一些意见，而IU听完后表示希望可以收录在她的专辑中。
在唱这首歌之前IU说：「这原本不是在歌单里要要唱的歌曲，但是要把这首歌曲献给我真的很思念的人。」还把麦克风换成了SHINee的代表色湖水绿，表达了对钟铉的思念。
IU和钟铉是多年好友，去年底IU在《SBS歌谣大战》身穿黑衣，与柳熙烈合唱歌曲《我的爱在我身边》悼念钟铉，今年在金唱片大奖得奖致词时，提起钟铉也一度哽咽。而18日是钟铉离开一年的日子，IU用自己的方式怀念好友，让不少网友都表示：「感受到了真心」、「希望都能幸福」、「我们都很想他，谢谢IU」、「谢谢，辛苦了」。
（图：naver、IG@dlwlrma、SBS）
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時間真的過好快，一年又過了(Q_Q)(Q_Q)(T_T)(T_T)
26分前