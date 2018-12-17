IU在演唱会唱了《忧郁时钟》：「这首歌曲献给我真的很思念的人」还把麦克风换成了湖水绿！

IU在演唱会唱了《忧郁时钟》：「这首歌曲献给我真的很思念的人」还把麦克风换成了湖水绿！

明星   2018年12月17日   星期一11:45   Yuan   20

18日是钟铉离开一年的日子，IU用自己的方式表达对钟铉的思念ㅠㅠㅠㅠㅠ

IU在15日於新加坡举办「出道10周年」演唱会，当天她演唱了《忧郁时钟》这首歌曲，这是出自於IU三辑《Modern Times》中的收录曲，钟铉当时完成歌曲后，就把它播给IU听并请她提供一些意见，而IU听完后表示希望可以收录在她的专辑中。

在唱这首歌之前IU说：「这原本不是在歌单里要要唱的歌曲，但是要把这首歌曲献给我真的很思念的人。」还把麦克风换成了SHINee的代表色湖水绿，表达了对钟铉的思念。

IU和钟铉是多年好友，去年底IU在《SBS歌谣大战》身穿黑衣，与柳熙烈合唱歌曲《我的爱在我身边》悼念钟铉，今年在金唱片大奖得奖致词时，提起钟铉也一度哽咽。而18日是钟铉离开一年的日子，IU用自己的方式怀念好友，让不少网友都表示：「感受到了真心」、「希望都能幸福」、「我们都很想他，谢谢IU」、「谢谢，辛苦了」。


（图：naver、IG@dlwlrma、SBS）

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留言/评论
  • 玟蓁
    張瑜庭
    42分前
  • 張加琪
    劉婉珍我的天居然一年了…
    1小时前
  • Elfié Chow
    Jane Sze😟
    1小时前
  • 周思妤
    郭欣慧😭😭
    1小时前
  • 佳縈
    時間真的過好快，一年又過了(Q_Q)(Q_Q)(T_T)(T_T)
    26分前
→更多留言...(15)
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