車銀優來港出席頒獎禮！一口流利英文不用翻譯：粉絲在我眼中都是美人啊～
明星 2018年12月14日 星期五10:00 韓星網
ASTRO成員車銀優日前來港出席《Yahoo搜尋人氣大獎2018》頒獎典禮，並獲到「年度熱搜韓國新演員」的獎項。（恭喜啊～）
雖然今次親身領獎，但沒有為現在粉絲帶來舞台表演，但車銀優就在台上玩了一個小遊戲，又跟AROHA（ASTRO粉絲）互動，而令AROHA很心滿意足。
車銀優在台上不但以標準的廣東話跟在場觀眾打招呼：「大家好，我是車銀優！我愛你們！」其後更選擇不用翻譯，直接用一口流利英文在台上和大家溝通及感謝在場的粉絲。
因出演劇集《我的ID是江南美人》令車銀優的人氣更上一層樓，亦令他得到「年度熱搜韓國新演員」的獎項。當中問及車銀優對於他而言，怎樣的女生類型是美人呢？他就表示有自信的女生都是美人，同時也對AROHA說：你們也是我心中的美人啊～
車銀優就在台上和大家玩小遊戲，由主持發問一條問題，台上就會用韓文拼音拼出廣東話的讀音，事前沒有預先告訴車銀優當中是什麼意思時，讓他選出答案。AROHA就一直讓他選B，令他回答：「快跟我一齊回家啦」，令粉絲尖叫連連！
最後臨離開現場他跟大家用廣東話跟叮囑粉絲天氣冷要保暖：「穿多件衣服啊～」令在場粉絲甜在心啊～
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